Kai Mykkänen Antti Rinteen ehdotuksesta: Onko tässä uusi lihavero?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan hallituksen ei tulisi lähteä halkomaan verotusta lihan ja kasvisten välillä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kyseenalaistaa SDP:n puheenjohtajan pääministeri Antti Rinteen ajatuksen kasvisten alennetusta verokannasta. Rinne esitti sunnuntaina pääministerin kyselytunnilla, että kasvisten veroja olisi alennettava, jotta lihan kulutus vähenee.

Kai Mykkänen sanoo, että pääministerin ehdotus on täysin rinnastettavissa Rinteen keväällä esittämään ajatukseen lihalle asetettavasta ”kestävän kehityksen arvonlisäverosta”.

– Tämä ehdotushan on itse asiassa vain käänteinen lihavero, Kai Mykkänen toteaa Verkkouutisille.

– Mikäli Antti Rinne tässä haaveilee niin, että kasvisruoan veroa alennetaan, niin jostainhan sen arvonlisäveron alennuksen rahoituksen pitää tapahtua. Tässä se tarkoittaisi sitä, että se tapahtuisi muiden tuotteiden hintaa nostamalla. Silloin valtio joka tapauksessa päättäisi siitä, että lihalle laitettaisiin suurempi hintalappu.

Kai Mykkänen muistuttaa, että jo keväällä lihaverosta keskustellessa kävi ilmi, että se olisi lähes mahdotonta toteuttaa.

– Vaikeus tulee siinä, että loppuen lopuksi on aika mutkikasta laskea kaikille kaupassa oleville tuotteille erikseen hiilijalanjälkeä. Meillä voi olla esimerkiksi riistapohjaista lihaa, joiden päästöt ovat mitättömät, ja sen rinnalla ulkomaista naudanlihaa, jonka tuottaminen saastuttaa huomattavasti enemmän kuin kotimaisen lihan.

– Sen takia en lähtisi säätelemään, missä tuotteessa on kuluttajalle suurempi hinta ja missä pienempi. Sen sijaan voidaan määrätietoisesti ja maltillisesti auttaa muuttamaan kotimaista maataloutta entistä puhtaammaksi.

Kai Mykkäsen mukaan Suomessa yritykset ja viljelijät ovat jo ottaneet määrätietoisia askelia päästöjensä vähentämiseksi. Esimerkkinä hän mainitsee muun muassa Valion.

– Minusta on hyvä, että Suomessa on herätty vähentämään päästöjä eri ruokamuodoissa. Mutta se, että lähdetään näin halkomaan verotusta lihan ja kasvisten välillä, on erittäin vaikea toteuttaa reilulla tavalla.

Pirkka- ja Rainbow-tuotteet saavat jäädä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on vahvistanut julkisuudessa, että Antti Rinteen hallitus alkaa hallitusohjelmansa mukaisesti säännellä niin sanottujen private-label tuotteiden myyntiä marketeissa. Näihin kuuluvat muun muassa Pirkka- ja Rainbow-tuotteet.

Kai Mykkänen pitää hyvänä asiana, että tuottajien palkkioihin ja kohteluun on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Hänen mielestään ”ei kuitenkaan ole hallituksen asia puuttua siihen, millä nimellä elintarvikkeiden nimiä kutsutaan”.

– Vaikea nähdä, miten hallitus voisi tällaisiin brändikysymyksiin puuttua, Mykkänen sanoo.

– Jos pakotettaisiin luopumaan näistä edullisista tuotteista, niin varmasti ruoan hinnan nostamiselle olisi paineita. Toivoisin, että ruoan hinta olisi Suomessa suhteellisen matala, sillä se näkyy erityisesti pienituloisten kukkarossa, joiden toimeentulosta iso osa menee ruokaan.

– Samalla meidän täytyy kuitenkin pitää huolta siitä, ettei suuret kaupan ostajat ylivoimallaan syrji niitä lukuisia pientuottajia, jotka sen ruoan ylipäätään kauppaan työllään tuottavat. Tämä on se oleellinen kysymys.