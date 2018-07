Kai Mykkänen: Akuutti tarve tiedustelulaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan suojelupoliisilla on tarve päästä kiinni rajat ylittäviin tietoihin.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mielestä Suomessa on akuutti tarve tiedustelulaille.

– Suojelupoliisilla ja signaalitiedustelua tekevillä tahoilla on tarve päästä paremmin kiinni esimerkiksi rajan ylittäviin tietovirtoihin, ministeri Mykkänen sanoi SuomiAreenalla järjestetyssä Tulevaisuuden uhkat -keskustelutilaisuudessa.

– Kun saadaan vihjeitä, että tämä henkilö on radikalisoitunut tai uhannut jollain teolla, voidaan alkaa seurata, keiden kanssa hän on yhteydessä ja selvittää, ovatko he vaarallisia.

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

– Perustuslakivaliokunta on ratkaisevassa roolissa. Olen käynyt keskusteluja valiokunnan jäsenten kanssa, ja syysistuntokaudella tämän lain käsittely on listan kärkipäässä, ministeri Mykkänen totesi.

– Me toivomme, että eduskunta hyväksyisi tiedustelulainsäädännön kiireellisenä viiden kuudesosan enemmistöllä, jolloin se tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Brysselin terrori-iskujen jälkeen EU-maiden kesken alettiin tehdä palon töitä tiedustelutiedon vaihdon suhteen.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari korostaa, että viimeisimmissä iskuissa tekijä on ollut tavalla tai toisella viranomaisten tiedossa.

– Yhteistyöhön on panostettu todella paljon. Meillä on suojelupoliisin asiantuntija eurooppalaisessa tilannekeskuksessa, jossa kaikkien EU-maiden turvallisuuspalveluiden edustajat vaihtavat ilman viivettä tietoa, Antti Pelttari sanoi.

– Tässä on menty todella paljon eteenpäin. Jos todetaan, että kaksikymmentä iskua on tapahtunut viimeisen vuoden aikana, niin enemmän iskuja on myös kyetty torjumaan. Mutta ne eivät kerää samalla tavalla otsikoita.

Pelttari on samoilla linjoilla Mykkäsen kanssa tiedustelulainsäädännön tarpeesta.

– Tätä on pian valmisteltu viisi vuotta. Jos ajatellaan, kuinka paljon Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut, niin minusta tämä keskustelu tiedustelulainsäädännön tarpeesta on vähän kummallinen, Pettari totesi.

– Totta kai me haluaisimme mahdolliset hyvät työkalut käyttöömme.