Kahtena viikonpäivänä täällä aletaan aina myydä halvemmalla – miksi?

Lidlin tarjoukset alkavat aina maanantaisin ja torstaisin.

Saksalainen päivittäistavaraketju Lidl paljastaa verkkosivuillaan, miksi sen tarjoukset alkavat aina maanantaisin ja torstaisin.

Ketjun mukaan maanantai ja torstai ovat suosittuja kauppapäiviä. Maanantaina ihmiset täyttävät jääkaapit viikonlopun jäljiltä ja torstaina puolestaan moni tekee loppuviikon isot ostokset. Valikoima laajenee viikon erä- ja teematuotteilla.

– Osa asiakkaistamme on varsinaisia tarjoushaukkoja. He odottavat innokkaasti tarjouslehteämme, josta he selvittävät mitä seuraavaksi on tulossa myyntiin, kertoo kampanjaosaston päällikkö Meri Aalto tiedotteessa.

– Maanantaisin tuotteiksi valikoituu yleensä arkituotteita, jotka sopivat parhaiten ihmisten arkipäiviin. Torstaille on valittu tuotteita, jotka sopivat viikonloppuun ja vapaa-aikaan, Aalto jatkaa.

Lidlin mukaan tuotteiden hintaan vaikuttaa moni asia logistiikasta myymälöiden toimintaan. Kompakti myymälä ja sopivankokoinen valikoima auttaa ketjua pitämään kulut kurissa.