Halpalentoyhtiöille huomautus koronaohjeiden uhmaamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryanair ja Wizz Air ovat jättäneet huomiotta pandemiaan liittyviä ohjeistuksia.

Which? Travel -kuluttajavalistusjärjestön raportissa Ryanair ja Wizz Air -halpalentoyhtiöiden huomautetaan laiminlyövän koronaviruspandemiaan liittyviä ohjeistuksia, uutisoi The Telegraph.

Ohjeistukset on asettanut Department for Transportin (DfT). Ohjeiden tavoitteena on vähennettyä ihmisten välistä kanssakäymistä ja näin riskiä saada virustartunta lentokoneessa. Ohjeistukset noudattavat Euroopan lentoturvallisuusviraston ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön linjauksia.

Ruokatarjoilua lennoilla on ohjeistettu vähentämään, mutta mainitut lentoyhtiöt ovat uhmanneet tätä suositusta tarjoilemalla lennoillaan edelleen ruokaa ja juomaa. Molempien lentoyhtiöiden tarjoilemat ruoat ovat valmiiksi pakattuja. Wizz Air myy lennoillaan lisäksi myös duty free -tuotteita.

– [Lentoyhtiöt] laittavat matkustajien ja oman henkilökuntansa terveyden vaaraan jättämällä huomiotta hallituksen tärkeät turvallisuusohjeistukset, Which? Travelin päätoimittaja Rory Boland toteaa.

Muista halpalentoyhtiöistä esimerkiksi Norwegian ja EasyJet ovat lopettaneet ruoan myynnin lennoillaan.