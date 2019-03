Kari Kallonen: Kahdet vaalit, onni vai onnettomuus?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksi vaihtoehto olisi järjestää vaalit samaan aikaan.

Kerran kahdessakymmenessä vuodessa meillä on joko onni tai onnettomuus, kun samaan vuoteen osuvat sekä Suomen eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit. Tänä vuonna eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta ja eurovaalit 26. toukokuuta.

Historiallisesti katsottuna eurovaalit eivät ole olleet Suomessa kovinkaan suuressa huudossa. Äänestysprosentti on aika alhainen ja niin suuren yleisön kuin median kiinnostus eurovaaleihin on lievästi sanottuna laimeaa tai jopa vähättelevää. Kuitenkin europarlamentissa tehdään paljon lainsäädäntöä, joka kattaa kaikkia meitä ja ohjaa kansallisen parlamentin eli eduskunnan päätösvaltaa.

Onni monelle puolueelle on, että vaalit ovat peräkkäin. Kampanjakoneistot kun käynnistetään, on niitä helpompi pitää käynnissä kuin käynnistää vaikka vuoden päästä uudelleen. Onni voi olla myös ehdokasehdokkaille, kun tarjolla on useampia ehdokaspaikkoja. Tosin vaalimenestystä jotkut ehdokkaat varmistelevat asettumalla ehdolle molempiin vaaleihin. Tunnetuimpia taitaa näissä karkeloissa olla veteraanipoliitikko Paavo Väyrynen.

Onnettomuus taas kohtaa niitä kansanedustajaehdokkaita, jotka haluavat tuoda EU-politiikkaa kampanjaansa ja täten saattavat leimautua EU-ehdokkaaksi, jolloin äänestäjät saattavat pitää ehdokkaan mielessä vasta toukokuun vaalissa, vaikka olisi jo huhtikuussa pitänyt tikata numero äänestyslappuun. Onnettomuus tai ainakin epäonninen ajankohta EU-ehdokkaalle on aloittaa kampanjointi eduskuntakampanjoinnin aikana, jolloin voi saada kannatuspiikin osumaan väärän vaaliin.

Mitä asialle voisi tehdä vai pitääkö sille ylipäänsä tehdä mitään.

Yksi vaihtoehto olisi järjestää vaalit samaan aikaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että eduskuntavaalit pitäisi siirtää toukokuulle. Tänä vuonna se olisi varmasti ollut ainakin hallituspuolueille onni sillä ehkä siten olisi sote saatu valmiiksi. Samalla olisi varmasti pystytty koordinoimaan kampanjakuluja eritahoilla, joka toisi ehkä tehokkuutta ja sitä kautta tehoja lisää saaden molempien vaalien äänestysprosentit kohoamaan. Onnettomuus olisi tietysti medialle ja ennenkaikkea erilaisten mainos- yms. tapahtumien pitäjille, kun kampanjointi olisi ainakin ajallisesti lyhyempää ja sitä kautta markkinointieuroja vähemmän liikkeellä.

Hyvää tässä samanaikaisessa vaalissa olisi myös se, että ne tunnetut poliitikot, jotka eivät tule valituksi eduskuntaan eivät voisi siten lohduttautua asettumalla EU-ehdokkaaksi ja siten antaisi vieläkin latteamman ja vähättelevämmän mielikuvan EU-vaaleista äänestäjille.

Tämä toki olisi estettävissä siten, että EU-ehdokkaat pitää nimetä viimeistään päivää ennen eduskuntavaaleja.

Toinen vaihtoehto olisi tietysti olla tekemättä mitään ja ottamalla 20 vuoden välein tämä onni tai onnettomuus vastaan.

Olkoon onni tai onnettomuus luonamme tänä vuonna.

Kari Kallonen Teollisuusneuvos