Kahdesti rokotettujen koronapotilaiden määrä HUS-alueella kasvaa

Uudellamaalla koronavirusepidemian tilanne on huonontunut ja virusta on runsaasti liikkeellä.

Viime viikon aikana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSiin sairaalahoitoon otetuista koronaviruspotilaista lähes puolet oli saanut kaksi rokoteannosta.

Valtaosan koronavirustartunnoista aiheuttaa tällä hetkellä deltavariantti. Sen voimakkaan tartuttamiskyvyn takia kahden rokotuksen jälkeen ilmaantuvat tartunnat eli läpäisyinfektiot ovat lisääntyneet. Rokotukset eivät estä tartuntoja kokonaan, mutta niiden ansiosta suurin osa tartunnan saaneista sairastaa oireettoman tai lievän taudin, sanoo HUS tiedoteessaan.

Kaksi rokoteannosta saaneiden potilaiden lukumäärä oli HUSin sairaaloissa lokakuussa suhteellisen tasainen, noin kymmenen potilasta viikossa, mutta viime viikolla näiden potilaiden määrä kasvoi kuuteentoista. Viime viikolla uusia koronaviruspotilaita otettiin hoitoon yhteensä 34.

Suurin osa kahdesti rokotetuista sairaalahoitoa tarvitsevista koronaviruspotilaista on hoidettu vuodeosastoilla. HUSin teho-osastoilla kahdesti rokotettuja potilaita on ollut vain yksittäisiä ja heillä tehohoidon tarpeeseen on vaikuttanut perussairaus. Teho-osastoilla hoidetuista koronaviruspotilaista lähes kaikki on ollut rokottamattomia.

– HUSissa hoidossa olleista ja olevista kaksi kertaa rokotetuista potilaista suurin osa kuuluu johonkin koronavirustaudin riskiryhmään tai he ovat ikääntyneitä. Tiedossa on, että näillä ryhmillä rokotteen suoja on heikompi kuin perusterveillä työikäisillä ja nuorilla. Näille yli 60-vuotiaille ja sairautensa tai lääkehoitonsa takia riskiryhmiin kuuluville kolmannet rokoteannokset ovat tarpeelliset ja kaikkien, joille kolmatta rokotusta suositellaan, tulisi se ottaa nyt, kertoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiedotteessa.

Tämänhetkisten linjausten mukaisesti yli 12-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt voivat saada kolmannen rokoteannoksen jo kahden kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta. Muille ryhmille kolmas rokote annetaan kuuden kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta.

HUS on kehottanut sekä rokottamattomia että rokotettuja käyttämään kasvomaskia joukkoliikennevälineissä ja kaikissa yleisissä tiloissa, joissa ihmisiä liikkuu.

– On huolestuttavaa, että kasvomaskin käyttö on vähentynyt, vaikka epidemiatilanne on huonontunut, toteaa Ruotsalainen.

HUSin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärven mukaan läpäisyinfektioiden lisääntyminen johtuu nykyisestä epidemiatilanteesta, jossa virusta on paljon liikkeellä.

– Rokotteiden teho on hyvä, mutta se ei ole sata prosenttia. Rokotteiden hyödyt ovat kiistattomat. Suurin osa rokotetuista tartunnan saaneista saa vain lieviä oireita tai ei saa oireita lainkaan. Jos rokotettu saa tartunnan, oireettomana hän tartuttaa lyhyemmän aikaa kuin rokottamaton. Ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen ottaminen on tärkeää, hän sanoo.