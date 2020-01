Kahdessa Euroopan maassa laskuja ei makseta

Yli kolmasosalla kreikkalaisista kotitalouksista on vaikeuksia sähkö-, lämmitys- ja vesilaskujen maksamisessa.

Radio Free Europe on koostanut listauksen Euroopan maista, joiden asukkaat joutuvat lykkäämään rahatilanteensa vuoksi laskujen maksamista.

Eurostatin tilastoihin pohjautuva lista kattaa vuoden 2018 osalta sähkö-, lämmitys- ja vesilaskujen kaltaisia arkisia kuluja.

Tilaston kärjessä on Kreikka, jossa jopa 35,6 prosentilla kotitalouksista on vaikeuksia laskujensa kanssa. Ahdinko on erityisen suurta myös bulgarialaisilla kotitalouksilla (30,1 prosenttia).

Muita kärkimaita ovat Kroatia (17,5 prosenttia), Romania (14,4 prosenttia) ja Slovenia (12,5 prosenttia).

Monien kärkimaiden taloudellinen tilanne oli silti kohentunut huomattavasti vuodesta 2013, jolloin esimerkiksi Kroatiassa 30,4 prosentilla kotitalouksista oli maksuvaikeuksia. Unkarissa luku putosi viidessä vuodessa 25 prosentista vain 11,1 prosenttiin.

Suomessa maksuvaikeuksia oli 7,7 prosentilla kotitalouksista eli hieman vähemmän kuin vuonna 2013 (8,4 prosenttia).

Laskujen säntillisen maksamisen kärkisijoilla olivat Alankomaat (1,5 prosenttia), Tsekki (2,1 prosenttia), Ruotsi (2,2 prosenttia), Itävalta (2,4 prosenttia) ja Norja (2,7 prosenttia). Osuus oli pudonnut viidessä vuodessa noin kaksi prosenttiyksikköä.

