Kahden viikon aikana kirjattu yli 90 koronakuolemaa

Tehohoidon tarve on kaksinkertaistunut lokakuun lopun jälkeen.

Koronavirusepidemia on kiihtynyt Suomessa merkittävästi syksyn ja alkutalven aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan viime viikolla todettiin lähes 9 400 uutta koronavirustapausta eli kaksinkertainen määrä loka–marraskuun vaihteeseen verrattuna. Erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut korkealla tasolla jo lokakuusta lähtien.

Huolta on herättänyt tehohoidon tarve, joka on kaksinkertaistunut lokakuun lopun jälkeen.

Tautiin liittyviä kuolemia on vahvistettu yhteensä 1 395 kappaletta. Viimeisten kahden viikon aikana menehtyneitä on kirjattu 93, joista 81 prosenttia on ollut yli 70-vuotiaita.

Virustestejä tehtiin viime viikolla aiempaa enemmän eli noin 147 000 kappaletta. Näytteistä oli positiivisia 6,4 prosenttia. Suomessa on tällä hetkellä vahvistettu yhdeksän omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronatapausta, joista seitsemän kuuluu Ruotsissa matkustamiseen liittyvään tartuntaketjuun.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salmisen mukaan uusimman epidemia-aallon rauhoittumisesta ei ole toistaiseksi merkkejä Suomessa.

– Tapausmäärät ovat olleet tasaisessa nousussa jo useiden viikkojen ajan. Täytyy sanoa, että trendi on jatkunut aika pitkään, eikä toistaiseksi ole merkkejä kääntymisestä mihinkään suuntaan. Pääkaupunkiseudulla ja muilla alueilla otetut toimet ovat olleet tarpeen epidemian hillitsemisessä, Salminen totesi tiedotustilaisuudessa.

Leviämisalueiden tunnusmerkit täyttyvät tällä hetkellä Ahvenanmaalla sekä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

