Kahden annoksen teho ei riitä: Helppo maali omikronille

Alustavien tutkimusten mukaan kahden koronavirusrokotuksen teho omikronmuunnosta vastaan jää hyvin puutteelliseksi.

Britannian terveysviranomaisten alustavan tutkimuksen perusteella suojavaikutuksen lasku oli ”dramaattinen” AstraZenecan rokotteella, mutta merkittävä myös Suomessa paljon käytetyllä Pfizerin rokotteella. Monet maat ovat aloittaneet tilanteen vuoksi laajat tehosterokotukset, sillä kolmas annos nostaa suojavaikutuksen oireelliselta infektiolta noin 75 prosenttiin. Suoja vakavalta taudinkuvalta on todennäköisesti tätä korkeampi.

BBC:n mukaan havainnot on viime päivinä vahvistettu useissa laboratoriokokeissa ja maissa, joissa omikronmuunnos on ehtinyt levitä väestössä. Muutos perustuu vasta-aineisiin, jotka eivät tartu yhtä tehokkaasti uuden variantin pinnalle.

Imperial College London -yliopiston professori Danny Altmann painottaa kahden annoksen jättävän henkilön ”kuin helpoksi maaliksi” virukselle. Jokainen rokoteannos käynnistää immuunijärjestelmässä uuden vasta-aineiden tuotantokierroksen. Niin sanottu affiniteettikypsytys tarkoittaa, että myöhemmin muodostuneet vasta-aineet tarttuvat tehokkaammin viruksen pinnalle ja estävät sen tunkeutumisen terveisiin soluihin.

Mutaatioista huolimatta omikronissa on silti paljon yhteistä alkuperäisen Wuhanin viruskannan kanssa. Tehosteannos tekee immuunijärjestelmän puolustusreaktiosta monipuolisemman.

– Vasta-aineista tulee ajan myötä sopivampia ja hienompia, Danny Altmann sanoo.

Tehosteen hyöty perustuu lisäksi vasta-aineiden määrän voimakkaaseen kasvuun. Immuunijärjestelmän B-solujen kautta syntyvä suoja voi toimia myös tulevia virusmuunnoksia vastaan.

– Immuniteetti virusta vastaan ei ole lähes koskaan täydellinen. Uusi infektio on käytännössä aina mahdollinen. Mutta tavoitteena on, että nämä olisivat vakavuusasteeltaan niin triviaaleja, ettei infektiota edes huomaa, tai että ne olisivat hyvin lieviä, UCL:n professori Charles Bangham sanoo.

Worrying reports of #omicron from Denmark of severity similar to Delta and many hospitalizations among those vaccinated. Need more solid data, but let's get boosters and slow down spread. https://t.co/UcXzhbzg9V

— Peter Openshaw (@p_openshaw) December 13, 2021