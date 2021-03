Kahdelle yritykselle miljoonien maksut eristekartellista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kartellin paljastanut välttyi seuraamusmaksulta.

Markkinaoikeus määrää 3,2 miljoonan euron seuraamusmaksun rakennuseristeiden valtakunnallisesta hintakartellista Jackon Finlandille ja UK-Muoville.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti joulukuussa 2018, että markkinaoikeus määrää yrityksille seuraamusmaksuja yli neljä miljoonaa euroa. KKV:n mukaan Jackon Finland, UK-Muovi ja Styroplast sopivat vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvista EPS-eristeiden hinnankorotuksista, niiden suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa.

EPS-eristeitä käytetään rakentamisessa pääasiassa rakennusten lämmöneristeinä ja teknisinä eristeinä sekä äänenvaimennukseen uudis- ja korjausrakentamisessa. Kartellissa sovittiin erityisesti eniten myytävien tuotteiden eli lattia- ja routaeristeiden hinnankorotuksista.

Markkinaoikeus katsoi näytetyksi, että yritykset ovat pyrkineet yhdessä nostamaan EPS-eristeiden hintatasoa ja parantamaan katettaan koko Suomen kattavalla hintakartellilla, joka kesti marraskuusta 2012 kesään 2014.

Markkinaoikeus katsoi, että menettelyn vahingollisuutta korostaa se, että kyse on ollut kolmen suurimman eristevalmistajan samanaikaisista hinnankorotuksista. EPS-eristeiden kysyntä on kausittaista ja kasvaa voimakkaasti keväällä, kun rakennushankkeet alkavat. Hinnankorotukset on ajoitettu juuri suurimpaan kysyntään, mikä korostaa niiden vahingollisuutta.

Kartelli tarkoittaa sitä, että keskenään kilpailevat yritykset sopivat esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden hinnoista, hinnankorotuksista tai markkinoiden jakamisesta. Kartellisopimus pyritään salaamaan asiakkailta ja julkisuudelta. Kartellit ovat laittomia, koska niiden keskeinen tavoite on nostaa kartelliin osallistuvien yritysten kannattavuutta. Sanktiona kartelliin osallistumisesta on seuraamusmaksu, jonka markkinaoikeus määrää KKV:n esityksestä.

KKV ei esittänyt seuraamusmaksuja Styroplastille, koska se toimitti virastolle todisteita kartellista.

– Seuraamusmaksusta vapautuminen on mahdollista vain sille kartellin jäsenelle, joka ensimmäisenä paljastaa kartellin viranomaiselle. Siksi kartellissa mukana olevan yrityksen kannattaa toimia ennen muita, jos se haluaa välttää seuraamusmaksut. Kuitenkin myös muilla kartellin jäsenillä on mahdollisuus hakea alennusta seuraamusmaksusta, jos ne toimittavat virastolle uusia tietoja ja todisteita rikkomuksesta, KKV:n johtava asiantuntija Pekka Mattila sanoo tiedotteessa.