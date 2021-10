Kolmella ministerillä yhä maski kyselytunnilla – ei sattumaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STM:n ministerit jatkavat kasvosuojuksen käyttämistä.

Televisiokatsojat saattoivat torstaina seurata ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen entisen kaltaista eduskunnan kyselytuntia.

Kansanedustajat istuvat nyt salissa omilla paikoillaan, eikä käytössä enää ole korona-ajan rajoitettuja kokoonpanoja. Myös ministerit olivat läsnä aitiossaan ilman turvavälejä.

Eduskunnassa poistettiin täysistuntosalin rajoitukset alkuviikosta. Se koskee myös maskien käyttöä.

Torstain kyselytunnilla huomiota herättivätkin huomiota ministerit, jotka muista poiketen pitivät yhä kasvomaskia.

He olivat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) ja saman ministeriön perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). STM on katsonut, että rajoitukset on poistettu liian nopeasti. Heidän lisäkseen maski oli maa- ja metsätalousministeri Jari Lepällä (kesk.).

Istuntosalissa maskeja näkyi torstaina vain muutamilla kansanedustajilla kuten Ville Vähämäellä (ps.), Peter Östmanilla (kd.) ja Sari Sarkomaalla (kok.).