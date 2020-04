Kahdeksan minuuttia täyspimeää, ja Maa nousi Kuun takaa

Epäonnisesta mutta lopulta onnekkaasti päättyneestä Apollo 13 -kuulennosta on kulunut 50 vuotta. NASA on sen kunniaksi twiitannut Lunar Reconnaissance Orbiterinsa videon siitä, mitä lennon astronautit näkivät lennon kaukaisimmissa kohdissaan.

Apollo 13 -miehistö vietti Kuun pimeällä puolella täydellisessä pimeydessä kahdeksan minuuttia ”Maanlaskun” ja auringonnousun välillä. Sitten Kuun pinta tuli jälleen näkyviin.

Lopulta kaukaisuudesta tuli näkyviin tuttu pieni maapallokin. Se merkitsi myös radioyhteyden palaamista ja koettelemusten kotimatkan alkua.

Earthset, sunrise & stunning views of the Moon's surface, as Apollo 13 astronauts would have seen it. 🌒

🎥 Enjoy #NASAatHome as you visit the far side of the Moon in this visualization using data from our @NASAMoon Lunar Reconnaissance Orbiter: https://t.co/D21gOwRpYV pic.twitter.com/fi7NkVpveD

— NASA (@NASA) April 11, 2020