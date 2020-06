Kahdeksalla kymmenestä voi olla valmiiksi immuniteettia koronalle

Peräti 81 prosentilla tutkituista havaittiin T-soluihin perustuvaa immuuniteettia uudelle koronavirukselle tästä ennakkojulkaisuna löytyvässä saksalaistutkimuksessa.

Lontoon University Collegen genetiikkainstituutin johtaja, professori Francois Balloux pitää julkaisua mielenkiintoisena.

– Altistuminen ”tavallisen flunssan” koronaviruksille aiheutti tämän immuunivasteen, Balloux selvittää Twitterissä.

Immuniteettitutkimuksessa 81 prosentilta kontrolliryhmän 94 henkilöstä, jotka eivät olleet altistuneet uudelle koronavirukselle, löytyi T-soluimmuniteettia taudille. Koronavirukselle altistuneista henkilöistä kaikilla oli T-soluimmuniteettia.

Tutkijat huomauttavat, että taudille altistumattomien immuniteetin teho vaatisi jatkotutkimuksia. Tutkimuksessa pohditaan kuitenkin myös, voisiko immuniteetti selittää sen, miksi verrattain pieni osa koronavirustartunnan saaneista on sairastunut vakavasti pandemian aikana.

Valmista T-soluimmuniteettia on löydetty aiemmissakin tutkimuksissa. Hiljattain julkaistussa singaporelaistutkimuksessa selvitettiin ensimmäisen vuoden 2003 SARS-viruksen luomaa immuniteettia uudelle koronavirukselle.

Kaikilla tutkituista 24 ensimmäisen SARS:n aikanaan sairastaneista koehenkilöistä oli T-soluimmuniteettia uudellekin virukselle. Mielenkiintoisempi löydös oli kuitenkin se, että uuteen koronavirukseen reagoivia immuunisoluja löytyi myös joka toiselta niistä 18 tutkitusta, jotka eivät olleet koskaan altistuneet kummallekaan taudille.

Tässäkään tutkimuksessa ei selvitetty, kuinka hyvin havaittu immuunivaste suojaa taudilta.

Koronaviruksen vasta-aineiden on havaittu katoavan monilta taudin saaneilta vain noin 8-12 viikon kuluessa tartunnasta. Joidenkin arvioiden mukaan isolle osalle viruksen saaneista ei kuitenkaan välttämättä edes ehdi kehittyä havaittavaa määrää vasta-aineita, koska niin moni torjuu viruksen jo T-solujen avulla.

Francois Balloux on aiemmin nostanut esiin tutkimuksen, jonka mukaan koronavirustartunta saattaakin olla paremmin havaittavissa T-soluvasteen kuin vasta-ainetestin avulla.

Balloux’n mukaan T-soluimmuniteetti voi olla uuden koronaviruksen kohdalla muutenkin vasta-aineita tärkeämpi. Se vaikuttaa myös pitkäkestoiselta.

Tätä tukisi esimerkiksi sekin, että vaikka vasta-aineet saattavatkin tutkimusten perusteella hävitä jo muutamassa viikossa, ei toistaiseksi tunneta yhtäkään tapausta, jossa joku olisi sairastunut uuteen koronavirukseen kahdesti.

