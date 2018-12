Kadut auki Helsingin keskeisimmällä paikalla − ”työmaa takanani on autio”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Atte Kalevan mukaan katutöitä olisi järkevää tehdä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva on lisännyt Facebookiin videon, joka näyttää karun totuuden Helsingin katutöistä.

– Nyt on lauantai ja kello on varttia yli kaksi. Helsingin keskustan paraatipaikka näyttää tältä. Olen nähnyt ampumakenttäalueita, jotka on paremmassa kunnossa kuin tämä meidän pääkaupungin kaikkein keskeisin alue, jalkaväkiupseerina puolustusvoimissa palvellut Kaleva sanoo.

Jutun alta löytyvä video on kuvattu Mannerheimintien ja Erottajan kulmalta. Videolla näkyy auki revittyjä katuja ja paikallaan seisovia kaivinkoneita.

– Tuolla on työmaa mun takana, joka on täysin autio. Tai ei ihan täysin autio, koska siellä on yksi kaveri tekemässä, Kaleva toteaa.

Hänen mukaansa Helsingin katutyöurakoita on nopeutettava.

– Toivoisin, että kun katu avataan, sen työmaa hoidettaisiin loppuun, ja vasta sen jälkeen avattaisiin uusi katu. Nykyään toimitaan toisin: useat työmaat ovat auki samaan aikaan ja työporukka kiertää niillä vuorotellen. Ja voisihan katu- ja tietöitä tehdä myös useammassa vuorossa. Se vaatisi vähän lisää rahaa ja järkevämpää byrokratiaa.

– Valtaosa helsinkiläisistä valitsisi mieluummin sen, että katutöitä tehtäisiin myös iltaisin ja viikonloppuna kuin sen, että kadut ovat auki ja liikenne ruuhkautuu kuukausitolkulla, Kaleva vastaa videon kommentoijille.

Atte Kaleva otti Helsingin katutöihin kantaa myös lauantaina julkaistussa Verkkouutisten blogissaan.

– Kaaos ei kuulu liikenteeseen missään ja pääkaupungin parhailla paikoilla kuukaudesta toiseen se on jo suoranainen skandaali, hän kirjoitti.

Helsingin katutyöt ja liikennekaaos Posted by Atte Kaleva on Saturday, December 1, 2018