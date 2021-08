Kabulin lentoaseman lähellä räjähdys, uhreista ei tietoa

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin mukaan Afganistanin pääkaupunki Kabulin lentoaseman ulkopuolella on sattunut räjähdys.

Mahdollisista loukkaantumisista ei ole toistaiseksi tietoa. Pentagonin tiedottaja John Kirbyn mukaan tapauksesta kerrotaan myöhemmin lisätietoja.

Länsimaiden tiedustelupalvelut ovat varoittaneet viime päivinä kohonneesta terrori-iskun mahdollisuudesta. ISIS-jihadistijärjestön niin kutsutun Khorasanin haaran eli ISIS-K:n kerrotaan suunnitelleen hyökkäystä Kabulissa.

Pentagonin mukaan evakuointilentoja on tarkoitus jatkaa elokuun loppuun asti.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

Evacuation operations in Kabul will not be wrapping up in 36 hours. We will continue to evacuate as many people as we can until the end of the mission. #HKIA

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021