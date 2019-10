Kaatuuko Donald Trump? Nämä faktat tekevät sen vaikeaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

2000-luvulla USA:ssa on voittanut puolue, joka on onnistunut saamaan uurnille ydinkannattajansa.

Yhdysvaltain seuraavat presidentinvaalit järjestetään vasta yli vuoden päässä marraskuussa 2020, mutta jo nyt vaalitaisto on täydessä vauhdissa.

Aina 2000-luvun alusta lähtien voittaja on ollut puolue, jonka on onnistunut saada paremmin äänestysuurnille omat ydinkannattajansa, ei yli puoluerajojen vetoava puolue. Puolue- ja ideologiset rajat ylittävää yksimielisyyttä ei yksinkertaisesti Yhdysvalloissa enää ole olemassa mistään asiasta. Tutkimusten mukaan 90 prosenttia yhden pääpuolueen kannattajista ei voi enää kuvitellakaan toisen puolueen äänestämistä.

Perinteisesti Yhdysvalloissa vallassa oleva, toista kautta tavoitteleva presidentti on ollut vahvoilla. Sitten toisen maailmansodan vain kahta uudelleenvalintaa tavoitellutta presidenttiä ei ole valittu toiselle kaudelle. Koko Yhdysvaltain historiassa tällaisia presidenttejä on ollut vain kymmenen.

Yleissääntö soveltuu myös Donald Trumpiin, vaikka hän onkin viimeisen neljän vuoden aikana kumonnut monet muut politiikanteon vanhat lainalaisuudet. Kaikki sitten vuoden 1945 vaille toista virkakautta jääneet presidentit näet hallitsivat aikoina, joita jäsensivät talouslama ja yleinen pessimismi tulevaisuuden suhteen.

Ellei jokin muutu perustavasti ennen marraskuuta 2020, tällaista tilannetta Trumpilla ei ole edessään. Näin hänen mahdollisuutensa tulla uudelleenvalituksi ovat lähtökohtaisesti erinomaiset.

Trumpin talouspolitiikka on tuottanut huomattavan talouskasvun ja tulotason nousun myös kaikkein köyhimmille (itse asiassa varsinkin heille) – näin hän julistaa jatkuvalla syötöllä jo nyt. Demokraattien voitto merkitsisi siten kaiken saavutetun menetystä sekä paluuta lamaan ja epävarmuuteen.

Argumentti on vahva ja laajasti vetoava, sillä Trumpin tulosluvut ovat todellakin poikkeuksellisen vahvat siinä missä hänen edeltäjänsä vastaavat olivat kaikkea muuta kuin vahvat.

Ensinnäkin Trumpin kaudella työttömyys on laskenut Yhdysvalloissa alemmalle tasolle kuin kertaakaan sitten vuoden 1969. Mustien, latinoiden ja naisten työttömyys on nyt alempi kuin koskaan koko Yhdysvaltain historiassa. Työttömyysaste on jo pitkään ollut kolmisen prosenttia ja mustienkin työttömyys vain viisi prosenttia siinä missä Barack Obaman aikana se oli pahimmillaan kaksikymmentä.

Lue Markku Ruotsilan USA:n presidentinvaaleja koskeva analyysi kokonaisuudessaan kirjautumalla Verkkouutiset Plus-palveluun. Kirjautuminen on maksuton.