Kaatuneesta luotsiveneestä oli mahdotonta pelastautua

Emäsalossa kaatuneen luotsiveneen ohjaamosta on käytännössä mahdotonta pelastautua aluksen kaatuessa.

Onnettomuustutkintakeskuksella on käynnissä 8. joulukuuta Emäsalon eteläpuolella tapahtuneen luotsivene L-242 kaatumisen ja uppoamisen turvallisuustutkinta. Luotsiveneen ohjaamossa olleet kuljettaja ja turvamies kuolivat onnettomuudessa.

Tutkinnassa on ilmennyt, että veneen ohjaamosta on käytännössä mahdotonta pelastautua aluksen kaatuessa. Tämä johtuu siitä, että ohjaamosta on vain yksi uloskäynti, joka johtaa veneen peräkannelle. Lisäksi veneen kaaduttua uloskäynnin avaamista vaikeuttaa siihen kohdistuva vesimassojen paine.

– Edellä mainitut seikat aiheuttavat merkittävän onnettomuusriskin, joka käyttäjien on tiedostettava, Onnettomuustutkintakeskus toteaa.

Onnettomuuteen joutunut venetyyppi on rakennettu Merenkulkulaitoksen vuonna 2009 antamien ammattiveneitä koskevien sääntöjen mukaan vuonna 2015.

Veneitä operoivan Finnpilot Pilotage Oy:n mukaan kyseiset veneet on tällä hetkellä talvitelakoitu, kuten muutkin nopeat luotsiveneet.

– Onnettomuustutkintakeskuksen esiin nostama tarve evakuointireittien kehittämiseen on tunnistettu myös onnettomuuden jälkeisissä omissa analyyseissämme. Tarve koskee oman venekalustomme lisäksi laajasti myös muuta työvenekalustoa, Finnpilot Pilotage sanoo tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan se on suunnitelleet nopeissa veneissä tarvittavat tekniset muutokset yhteistyössä veneen valmistajan ja henkilöstön kanssa. Nämä evakuoitumisen varmistavat muutokset toteutetaan ennen keväällä tapahtuvaa veneiden käyttöönottoa.