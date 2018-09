Kännykkävideoita puolustetaan – ”palkkamme on 600e/päivä”

Liikenne- ja viestintäministeriö vahvisti tänään tilanneensa kymmenen kappaletta kännykkäkameralla kuvattuja videoita 5000 euron kappalehintaan. Videoilla esiintyvät ohjaaja Mikko Roiha sekä näyttelijä, kirjoittaja Kaarina Hazard.

Hazard kommentoi itse asiaa yhteisöpalvelu Twitterissä vastatessaan Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilan ihmettelyyn uutisesta. Hazardin mukaan on Ylen toimitusjohtajan arvoa alentavaa päivitellä luovan puolen tekijöiden palkkoja iltapäivälehtien kohuotsikoinnin perusteella.

”Älä alennu moiseen, Merja Ylä-Anttila. Meidän palkkamme tästä on 600e/päivä/pää.”

