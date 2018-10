Kaapatut Iranin sotilaat huumattiin, terroristit veivät mukanaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iranilaisen separatistiryhmän sanotaan kaapanneen 14 Iranin turvallisuusjoukkojen jäsentä ja vieneen heidät Pakistaniin.

Iranin Pakistanin-vastaisella rajalla tiistaina kaapatut turvallisuusjoukkojen jäsenet olivat tajuttomina tapahtumahetkellä, kertoo Iranin valtiollinen Fars News -media.

Iranin vallankumouskaartin komentajan, kenraalimajuri Mohammad Ali Jafarin mukaan soluttautujat Iranin turvallisuusjoukoissa auttoivat 14 sotilaan kaappaamisessa Pakistanin puolelle.

Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan kaapatut turvallisuusjoukkojen jäsenet olivat syöneet ruokaa, johon oli lisätty huumausainetta.

Iranilainen sunnimuslimien separatistiryhmä Jaish al-Adl ilmoitti tiistaina kaapanneensa iranilaissotilaat Sistan ja Balutshistanin maakunnassa, jossa asuu paljon sunneja. Iranin valtionuskonto on shiialaisuus.

Iranilaisten virkamiesten mukaan separatistiryhmillä on tukikohtia Pakistanissa.

Kenraalimajuri Jafarin mukaan separatistit ovat yrittäneet aikaisemmin vallata Iranin tykkitorneja ja vartioasemia rajalla, mutta epäonnistuneet siinä.

– Tällä kertaa he onnistuivat operaatiossaan turvautumalla soluttautujien joukkoon. He olivat varmoja, että eivät onnistuisi yrityksessään, jos puolustajat olisivat hereillä ja valppaina. Siksi he huumasivat sotilaat ja onnistuivat kaappaamaan heidät.

Iranin ulkoministeri Javad Zarif pyysi keskiviikkona pakistanilaista kollegaansa aloittamaan toimet rajan turvaamiseksi.

Sekä Pakistanin että Iranin asevoimien kerrotaan etsivän kaapattuja iranilaissotilaita.