Kaapatun oppositioaktivistin isä ”tunnustusvideosta”: Selvää pahoinpitelyä

Lentokoneesta kaapatun valkovenäläisen oppositiotoimittaja Raman Pratasevitshin isä kertoo uutissivusto Radio Free Europelle, että hänellä ei ole tietoa poikansa olinpaikasta.

Dzmitry Pratasevitshin mukaan hänellä ei ole mitään syytä uskoa sosiaalisessa mediassa julkaistua videota, jolla hänen poikansa väitetysti tunnustaa rikoksia.

– Epäilen, että hän on kunnossa, koska pahoinpitelyn jäljet ovat selvästi nähtävissä videolla. Hän on selvästi hermostunut eikä puhu omilla sanoillaan, isä sanoo.

Valko-Venäjä pakotti Kreikasta Liettuaan matkalla olleen Ryanairin lennon laskeutumaan Minskiin väitetyn pommiuhkauksen vuoksi sunnuntaina. Valko-Venäjän hävittäjä lensi saattamaan konetta. Koneen laskeuduttua viranomaiset ottivat 26-vuotiaan Raman Pratasevitshin kiinni.

Oppositioaktivisti kertoo Valko-Venäjän hallinnon esittämällä videolla, että häntä kohdellaan asiallisesti:

– Tällä hetkellä olen tutkintavankilassa numero yksi Minskissä. Voin ilmoittaa, että minkäänlaisia terveysongelmia minulla ei ole sydämen eikä minkään muunkaan elimen suhteen. (Vankilan) työntekijöiden asenne on minua kohtaan maksimaalisen korrekti ja lakia noudattava. Tällä hetkellä teen yhteistyötä tutkinnan kanssa ja jatkan tunnustusten tekemistä joukkolevottomuuksien organisoinnista Minskissä, Raman Pratasevitsh sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Kristiina Silvanin mielestä video oppositioaktivistin tunnustuksesta on pöyristyttävää katsottavaa.

Silvan kertoo Valko-Venäjän tiedustelupalvelu KGB:n olevan tunnettu siitä, että se pystyy erittäin taitavasti painostamaan ihmisiä. On ollut myös laajoja kidutustapauksia.

– Ihmiset näkevät, että Pratasevitshille oli ruhjetta otsassa ja silmä oli turvonnut. Häntä ei voi tuoda aivan mukiloituna kameran eteen, mutta oletan, että on todella vakava tilanne päällä, Silvan sanoo Ilta-Sanomille.

Tunnustusvideot yleistyivät Silvanin mukaan viime kesän mielenosoitusten jälkeen.

– Ihminen laitetaan kameran eteen ja hänelle sanotaan tasan tarkkaan, mitä pitää sanoa. Se on jonkinlainen kidutuksen muoto. Ihminen ilman asianajajaa tunnustaa kovan paineen alla asioita.

Silvanin mukaan tunnustusvideo on tarkoitettu opposition edustajille viestiksi siitä, että he eivät ole missään turvassa.

