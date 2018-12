Kaaos Lontoossa: 10000 ihmisen matkat pilalla

Lontoon Gatwickin lentokentän pattitilanne on jatkunut pitkälle iltapäivään torstaina. BBC:n mukaan lentojen viivästykset ja peruutukset ovat sotkeneet kaikkiaan peräti noin 10 000 matkustajan lennot.

Lentotoiminta keskeytettiin sen jälkeen kun kentän alueella havaittiin lennokkeja.Lentoja ei oltu pystytty jatkamaan vielä myöhään iltapäivällä. Lennokkihavaintoja tehtiin vielä ainakin puolilta päivin Britannian aikaa.

Matkustajat ovat kuvailleet tilanteita kentällä ja odottavissa koneissa kaoottisiksi. Tunteet ovat kuumenneet ja siellä täällä on puhjennut tappeluita.

Gatwickin lentokenttä tiedotti Suomen aikaa hieman kello neljän jälkeen, että kiitorata pysyy kiinni lennokkihavaintojen takia Suomen aikaa ainakin kello kuuteen asti illalla.

Viranomaisten mukaan mikään ei viittaa siihen, että kyseessä olisi terrorismi.

Lennokkiasiantuntija Pippa Malmgren kertoi BBC Radio 4:n haastattelussa, että häirintään on käytetty mitä todennäköisimmin yksityiskäyttöön myytäviä pieniä ”lelulennokkeja” kaupallisten lennokkien sijaan.

14.15: Our runway is still closed because of drone sightings. Flights are cancelled up to at least 16.00 today, while we constantly review the situation. Please do not set out for the airport for your flight without checking with your airline first. We're sorry for the disruption

