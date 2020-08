Käänne USA:ssa: Tartunnat tasaisessa laskussa

Uusien koronavirustapausten määrä vaikuttaa kääntyneen Yhdysvalloissa tasaiseen laskuun heinäkuun lopun jälkeen.

Tautikeskus CDC:n mukaan uusia infektioita on vahvistettu elokuun 15. päivän jälkeen 37 680–45 341 kappaletta päivässä eli vähemmän kuin lähes kahteen kuukauteen.

Covid-19-kuolemantapausten määrä on silti pysynyt vakaana tai jopa noussut joissain osavaltioissa maan eteläosissa. Terveysviranomaiset ovat huomauttaneet, että kuolemantapausten lasku näkyy tilastoissa vasta viiveellä, sillä vakavimmin sairastuneet ovat yleensä sairaalahoidossa useiden viikkojen ajan.

Maassa on vahvistettu yhteensä 5,59 miljoonaa tartuntaa ja 174 000 Covid-19-kuolemantapausta. Epidemian huippu oli heinäkuun puolivälissä, jolloin uusia infektioita vahvistettiin jopa 78 500 päivässä.

Tilanne on rauhoittunut erityisesti heinäkuun epidemiakeskuksissa eli Kalifornian, Arizonan, Floridan ja Texasin osavaltioissa. Viime viikkoina yhä suurempi osa infektioista on havaittu nuoremmilla henkilöillä, minkä uskotaan laskevan kuolleisuutta aiempaan verrattuna. Myös hoitokäytännöt ja lääkkeiden saatavuus ovat kohentuneet kesän edetessä.

Yhdysvaltain tautikeskus varoittaa Covid-19-tapausmäärien laskun hidastuneen viime päivien aikana.

– Covid-19 on levinnyt laajalti monilla alueilla, ja kuudessa osavaltiossa kerrottiin yli 10 000 uudesta tapauksesta. Pitäkää kasvomaskeja, pysytelkää kahden metrin päässä muista ja peskää käsiänne, CDC tiedottaa Twitterissä.

Although the number of #COVID19 cases in most states continued to decline over the last 7 days, the rate of decline is slowing. COVID-19 is widespread in many areas & 6 states reported over 10k new cases. Wear a mask, stay 6 ft from others & wash your hands. pic.twitter.com/QIbgGgcZ2X

— CDC (@CDCgov) August 19, 2020