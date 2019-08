Käänne työttömyydessä – ”Hallituksen on reagoitava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinuhe Wallinheimo kehottaa hallitusta ajamaan määrätietoista työllisyyspolitiikkaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo huomauttaa Keski-Suomen työllisyystilanteen heikentyneen viimeisen kuukauden aikana.

– Valitettava käännös on tapahtunut, johon [Antti] Rinteen (sd.) hallituksen on heti reagoitava. Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa yhteensä 15 858 työtöntä työnhakijaa. Se on 707 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten, Wallinheimo kirjoittaa Facebookissa.

Tilastojen mukaan miesten työttömyyden lasku on lähes pysähtynyt Keski-Suomessa. Lomautettujen, ulkomaalaisten työttömien ja vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodentakaiseen verrattuna.

Työllisyyskehitys on polkenut paikallaan myös koko Suomea koskevissa tilastoissa.

– Nyt tarvittaisiin hallitukselta määrätietoista työllisyyspolitiikkaa. Toivottavasti kykenevät siihen, sillä trendin kääntäminen ei ole helppoa— eikä helppoja keinoja ole olemassa, Sinuhe Wallinheimo toteaa.

