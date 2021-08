”Käänne markkinoilla” – vuokrien nousu vauhdittui keväällä

Vuokrakehitys on vauhdittunut ensimmäistä kertaa korona-aikana.

– Vuokramarkkinoilla on tapahtunut käänne. Vuokrakehitys on vauhdittunut ensimmäistä kertaa korona-aikana. Korona vaikuttaa kiusaavan edelleen erityisesti Helsinkiä, jossa käänne on ollut muita suuria kaupunkeja vaatimattomampi. Monissa keskisuurissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Lahdessa ja Hämeenlinnassa, vuokrien lasku on kääntynyt maltilliseen nousuun, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen tiedotteessa.

Tilastokeskus on julkistanut vuokratilastot kuluvan vuoden huhti-kesäkuulta. Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa 0,9 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen.

Vuokrat nousivat vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 0,5 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja 0,6 prosenttia muualla maassa. Vuokrakehitys on selkeästi vauhdittunut kuluvan vuoden alkuun ja viime vuoden loppuun verrattuna.

Viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle vuokrat nousivat 0,1 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja pysyivät muualla Suomessa ennallaan.

Korona-ajan aiemmissa tilastojulkistuksissa vuokrakehitys on ollut kaupungeissa joko hidastuvalla trendillä tai negatiivista.

Koko maassa vuokrien vuosimuutos on ollut yksiöissä 1,0 prosenttia, kaksioissa 0,7 prosenttia sekä kolmioissa ja suuremmissa vuokra-asunnoissa 1,1 prosenttia.

Vuokrat ovat laskeneet ainoastaan Mikkelissä (–0,2 prosenttia). Nopeimmin vuokrat ovat viimeisen vuoden aikana nousseet Turussa (+1,6 prosenttia) ja Tampereella (+1,4 prosenttia).

– Tampere oli ykkössijalla ja Turku kakkossijalla Suomen Vuokranantajien heinäkuussa julkaistussa kaupunkirankingissa, jossa arviotiin kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta. Molemmat kaupungit vaikuttavat selvinneen esimerkiksi Helsinkiä pienemmillä koronakolhuilla, Rokkanen arvioi.