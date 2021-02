Käänne epidemiassa, pelätty variantti ei ehkä olekaan niin paha

Vielä kuukausi sitten rankan epidemian kourissa painineen Etelä-Afrikan koronatilanteessa on tapahtunut verrattain nopeasti täyskäännös.

Etelä-Afrikassa todettiin tammikuussa pahimmillaan yli 20 000 tartuntaa päivässä, nyt uusia tapauksia todetaan enää noin 1 500 päivässä.

Yhtenä syynä erittäin rajuun toiseen aaltoon on pidetty maan mukaan eteläafrikkalaisena koronavarianttina tunnettua viruksen B.1.351-muunnosta. Sen on arvioitu olevan entistä tarttuvampi ja kykenevän myös kiertämään aiemman koronatartunnan ja mahdollisesti myös rokotusten synnyttämää immuniteettia. Tämä on herättänyt valtavasti huolta variantin leviämisestä.

Arvostettu amerikkalaislääkäri ja tutkija Eric Topol pitää uutisia Etelä-Afrikan käänteestä hyvinä. Hänen mukaansa variantti ei ehkä olekaan niin suuri uhka kuin on pelätty.

– Ei ole mitään todisteita siitä, että tämä muunnos olisi tarttuvampi. Sen kyky välttää immuunipuolustusta riittää selittämään, miten se lähti nousuun. Pudotus [tartunnoissa] tapahtui ilman rokotteita, Topol listaa Twitterissä.

Hän on jakanut alla näkyvän paljon puhuvan kuvaajan Etelä-Afrikan päivittäisen tartuntamäärän kehityksestä.

Eric Topolin mukaan tiedot viruksen kyvystä välttää immuunipuolustusta ovat sekalaisia. Hän huomauttaa tutkimuksista, joiden perusteella AstraZenecan, Novavaxin ja Johnson & Johnsonin koronarokotteiden teho on ollut variantin kohdalla jonkin verran heikompi kuin aiemman viruskannan kanssa.

Tutkijalääkäri toteaa, ettei ole varmaa tietoa siitä, miksi Etelä-Afrikan tartunnat ovat kääntyneet niin voimakkaaseen laskuun. Topol kiinnittää myös huomiota tartuntamäärien globaaliin laskusuuntaan. Sitäkään ei hänen mukaansa täysin ymmärretä.

– Haluaisin ajatella, ettei B.1.351 ehkä olekaan niin paha haaste kuin ensin pelkäsimme.

The good news is that South Africa is back to its pre-B.1.351 baseline in covid cases. There's no proof this variant is more infectious. Its immune evasion is enough to explain how it took off. And the descent occurred without vaccines. pic.twitter.com/koLJn0iAFr

— Eric Topol (@EricTopol) February 21, 2021