Käänne epidemiassa? Omikronin kuihtumista odotetaan jo

Sairaalahoidon tarve on kääntynyt laskuun New Yorkissa.

USA:ssa New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochulin mukaan alueen epidemiatilanne on menossa parempaan suuntaan.

Viimeisen viikon aikana uusien tartuntojen määrä saavutti ensin huippunsa ja kääntyi sitten laskuun. Positiivisten testien osuus on pudonnut muutamassa viikossa 23 prosentista 13 prosenttin.

Kuvernööri sanoi tiedotustilaisuudessa, että ”koronan pilvet ovat jo väistymässä”. Vastaavaa käännettä odotetaan New Jerseyn, Massachusettsin ja Connecticutin kaltaisissa Koillis-Yhdysvaltojen osavaltioissa.

– Yleisesti ottaen koronaviruksen ennuste on paljon valoisampi nyt. Uutiset ovat hyvin lupaavia, jos myös sairaalahoidon tarve jatkaa laskuaan, Kathy Hochul sanoi New York Timesin mukaan.

Tällä hetkellä haasteena tartuntojen suuren määrän aiheuttama sairaalahoidon kuormitus, vaikka omikronin tautitapausten uskotaan olevan keskimäärin lievempiä. New Yorkissa henkilöstöpulasta kärsivän terveydenhuollon tueksi on kutsuttu kansalliskaartin sotilaita.

Kuvernööri pyysi liittovaltiota lisäksi 800 henkilön osastoa, jota voisi lähettää pahimmin ruuhkautuneisiin sairaaloihin ja terveyskeskuksiin.

#COVID Case and Hospitalization Update:

-51,264 New Cases

-11,713 Hospitalizations (-456)

-154 New deaths reported by healthcare facilities through HERDS pic.twitter.com/aAUPj5FZWy

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 16, 2022