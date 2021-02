Käänne Britanniassa ja Etelä-Afrikassa? Tartunnat jyrkässä laskussa

Koronavirusepidemia vaikuttaa rauhoittuneen vuodenvaihteen jälkeen sekä Britanniassa että Etelä-Afrikassa uusista virusmuunnoksista huolimatta.

Uusia tautitapauksia vahvistettiin tiistaina Britanniassa 16 840 kappaletta eli 16 prosenttia vähemmän kuin viikkoa aiemmin. Päivittäisten infektioiden määrä oli korkeimmillaan 8. tammikuuta, jolloin Covid-19-tapauksia todettiin ennätykselliset 68 053 kappaletta.

Etelä-Afrikan epidemiahuippu ajoittui samalle päivälle, sillä tapauksia vahvistettiin 8. tammikuuta 21 980 kappaletta. Määrä kääntyi pian jyrkkään laskuun, ja uusia infektioita on todettu viime päivinä vain hieman yli 2500 kappaletta.

Sairaanhoidon tarve ja kuolemantapaukset ovat seuranneet epidemian yleistä kehitystä muutaman viikon viiveellä. Sairauteen menehtyi tiistaina Britanniassa 1449 potilasta eli 11,2 prosenttia vähemmän kuin viikko sitten.

Muutoksen taustalla ovat olleet kovat rajoitustoimet, mutta tilanteeseen toivotaan tukea myös nopeasti etenevistä rokotuksista. Britanniassa jo lähes 15 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, joten riskiryhmien suojaamisessa päästään pitkälle helmikuun aikana.

The Times -lehden haastattelemien hallituslähteiden mukaan koko aikuisväestölle voitaisiin tarjota ensimmäistä rokotusannosta toukokuun alusta lähtien ja toista annosta elokuussa. Osa konservatiiviedustajista on jo vaatinut koronarajoitusten purkamista kohentuneen tilanteen vuoksi.

Tuoreiden tutkimusten perusteella Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan koronarokote ehkäisee tehokkaasti viruksen leviämistä väestössä. Britannian terveysministeri Matt Hancock kuvaili tietoja erittäin lupaaviksi.

– Tämä tarkoittaa, että meillä on vihdoin keino lopettaa tämä pandemia, Hancock sanoi BBC:lle.

10 MILLION people have now received their first dose of the COVID vaccine.

This is a hugely significant milestone in our national effort against this virus.

Every jab makes us all a bit safer – I want to thank everyone playing their part pic.twitter.com/oGGG5I11o9

— Matt Hancock (@MattHancock) February 3, 2021