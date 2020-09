Jyväskylässä voidaan siirtyä poikkeusjärjestelyihin opetuksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jyväskylässä on todettu kahden viikon aikana 34 koronatartuntaa.

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta päätti eilen tiistaina ylimääräisessä kokouksessaan siirtää sivistyspalvelujen toimialajohtajalle valtuudet päättää tarvittaessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Jyväskylässä on todettu maanantain ja tiistain aikana yhteensä 19 uutta tartuntaa ja karanteeniin on asetettu yhteensä lähes 400 henkilöä. Kuluneen kahden viikon aikana tartuntoja on ilmennyt 34.

Jos opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Opetusta voidaan tällöin järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät tällöinkään koske perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään aina lähiopetuksena, lukuun ottamatta mahdollista karanteeniin asettamista.

Päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sitä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli se on välttämätöntä.

Valtuudet siirtyä poikkeusjärjestelyihin ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun saakkaa.