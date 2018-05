Jyty vaatii sote- ja maakuntauudistukseen muutosturvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty vaatii sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena maakuntiin ja yksityiselle sektorille siirtyvälle henkilöstölle muutos- ja palvelussuhdeturvaa.

Jytyn liittovaltuuston mielestä voimaanpanolakiin pitäisi kirjata henkilöstön työsuhteen irtisanomissuoja vuoteen 2025 saakka.

– Se edistäisi työntekijöiden mahdollisuuksia sopeutua muutokseen, loisi turvallisuutta työelämään ja turvaisi sen, että saatavilla olisi nopeasti osaavaa työvoimaa. Ja mikä tärkeintä: laista ei tulisi ihmisiä kortistoon ajava työttömyyshanke, ammattiliitto vaatii.

Kuopioon liiton 100-vuotisjuhlavuoden tiimoilla kokoontunut Jytyn liittovaltuusto on huolissaan siitä, kuinka epävarmalta henkilöstön asema vaikuttaa hallituksen lakiesityksen perusteella.

Jytyn jäsenistöstä noin kolmannes siirtyy maakuntien ja yhtiöiden palvelukseen vuoden 2020 alusta, jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu.

Liittovaltuuston mukaan vuosina 2020–2021 maakuntien täytyy muun muassa kuntien, kuntayhtymien ja kuntayhtiöiden välillä tehdä velvoittava toimeenpanosuunnitelma työttömyysuhan alla olevista henkilöistä ennen kuin voidaan rekrytoida uusia henkilöitä maakuntakonserniin.

Jyty korostaa, että eduskunnan on varattava muutosturvaohjelmalle riittävä rahoitus, ja ohjelma on valmisteltava yhdessä työmarkkinaosapuolten ja valtion kanssa. Muutoksessa on toteutettava lisäksi laajaa yt-menettelyä, jolla pidetään huolta työttömyysuhan alla olevien työntekijöiden siirtymisestä maakuntien eri organisaatioiden välillä.

Huolestuttavana Jyty pitää sitä, että tukipalveluja sosiaali- ja terveyssektorille tuottavien ammattilaisten merkitystä ei ole huomioitu sote- ja maakuntauudistuksessa riittävästi.

Koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa alan työntekijöiden eläkerahoitukseen, täytyy Jytyn mielestä muutoksessa turvata julkisen sektorin luvatut eläkkeet siten, ettei kenenkään eläketurva nykytilanteesta heikkene.