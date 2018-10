Jyrki Mäkynen jatkaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tänä vuonna Valtakunnalliset yrittäjäpäivät on koonnut Turkuun 1600 osallistujaa.

Suomen Yrittäjien liittokokous valitsi perjantaina järjestön johdon kokouksessaan Turussa.

Seinäjokelainen Jyrki Mäkynen aloittaa kolmannen kaksivuotisen kautensa Suomen Yrittäjien johdossa. Hänellä ei ollut vastaehdokasta.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Petri Salminen Keski-Suomesta, Nina Rasola Etelä-Savosta, Antti Rantalainen Taloushallintoliitosta ja Carita Orlando pääkaupunkiseudulta.

Suomen Yrittäjien puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana voi toimia korkeintaan kolme kaksivuotiskautta.

Suomen Yrittäjien liittokokous on järjestön ylin päättävä elin. Se on koolla kerran vuodessa Valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä lokakuussa. Tänä vuonna yrittäjäpäivät on koonnut Turkuun 1600 osallistujaa.