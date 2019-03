Jyrki Kataisen huoli: Kiina haalii EU:sta yrityksiä valtion tuella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-valtiot eivät saa tukea yritysostoja, mutta kiinalaisia samat säännöt eivät koske.

EU-komissio kertoi tällä viikolla, että se etsii keinoja, joilla torjutaan Kiinan aiheuttamaa kilpailun vääristymistä EU:ssa.

– Me emme pysty puuttumaan yritysostoihin, joissa on valtion tukea mukana. Minun mielestäni se on merkittävä puute, sanoo EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Kiinalaiset yritykset ovat viime vuosien aikana ostaneet yrityksiä Euroopasta. Katainen sanoo, että tämä on sinänsä hyvä asia, koska tällä tavoin EU:hun saadaan kiinalaisia pääomia. Joihinkin yritysostoihin liittyy kuitenkin ei-toivottuja seikkoja.

– Joissakin näkee, että hinnat joita maksetaan, ovat niin suuria, että niissä on valtion tukea mukana. Se vääristää kilpailua, Katainen sanoi alkuviikolla Ranskan Strasbourgissa.

EU:n sisäisissä yrityskaupoissa ongelmaa ei yleensä ole. EU:n valtiontukisäännöt estävät sen, että valtio tukisi yrityskauppoja. Katainen sanoo, että EU:stakin löytyy tahoja, jotka haluaisivat, että valtio osallistuisi yrityskauppoihin, mutta hänen mielestään tämä ajaisi valtiot kilpailemaan keskenään.

– Emme halua, että Euroopan maat alkavat kilpailla toisiaan vastaan veronmaksajien kustannuksella.

Sen sijaan Kiinaa eivät koske EU:n valtiontukisäännöt. Tämä johtuu siitä, että Kiina tekee yritysostoja Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen puitteissa. WTO ei aseta valtion tuelle yhtä suuria rajoitteita kuin EU.

Kataisen mukaan kiinalaisostoihin sisältyy riski.

– Euroopasta voi vahingossa tulla pakotettu alihankkija eli että meiltä ostetaan keskeiset yritykset pois.

Terveeseen kilpailuun kuuluu, että markkinoilla on kilpailua, hän sanoo. Jos omistukset päätyvät liian harvoihin käsiin, syntyy monopolimainen asetelma, jossa yksi toimija voi sanella hinnat.

Katainen pohtii myös Kiinan motiiveja hankkia yrityksiä Euroopasta. Niitä voi olla useita.

– Onko jokin avainteknologia, joka halutaan ottaa haltuun ja ostaa pois markkinoilta, vai halutaanko hankkia poliittista vaikutusvaltaa ostamalla strategisia kohteita. Kumpikaan ei ole kovin hyväksyttävää.

EU-komissio on julkaissut Kiina-strategian, jonka tavoitteena on syventää EU:n ja Kiinan kauppasuhteita. Komissio katsoo, että molemmat osapuolet voivat hyötyä, kunhan kilpailua käydään reiluin pelisäännöin.

Katainen huomauttaa, että Kiina nauttii Euroopan avoimista sisämarkkinoista, mutta samaan aikaan se pitää omat markkinansa suljettuina.

– Pari vuotta sitten Kiinan johto puhui hyviä asioita kaupan vapauttamisesta. Toimet ovat olleet vaatimattomia toistaiseksi.