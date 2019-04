Jyrki Katainen Ylelle: Edessä voi olla kova Brexit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Komission varapuheenjohtajan mukaan tavoitteena on minimoida haitat EU-kansalaisille.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen pitää Britannian sopimuksetonta EU-eroa entistä todennäköisempänä.

Pääministeri Theresa Mayn erosopimus kaatui viime perjantaina jo kolmannen kerran parlamentin alahuoneen äänestyksessä. Jumiutuneeseen tilanteeseen etsitään jälleen tällä viikolla ratkaisua suuntaa-antavilla äänestyksillä.

Kataisen mukaan mikään ei tällä hetkellä viittaa järjestäytyneeseen eroprosessiin. Määräaika on jo 12. huhtikuuta eli ensi viikon perjantaina.

– On loogista ajatella, että edessä on kova Brexit. Se on kova isku Britannialle ja EU:n 27 maalle, Jyrki Katainen sanoo Ylelle.

– Britanniasta ei tähän mennessä ole kuulunut mitään, mikä voisi laukaista tilanteen. Me olemme kuulleet vain, mitä Britannian parlamentti vastustaa. Emme sitä, mitä se kannattaa, Katainen jatkaa.

Hänen mukaansa Mayn on turha odottaa EU:lta erityistä viime hetken tarjousta. Komission virkamiehet ovat tehneet jo yli vuoden ajan varautumissuunnitelmia sopimuksetonta eroa varten.

– Haittaa on ihan varmasti, mutta yritämme minimoida ne haitat EU-maiden kansalaisille, Jyrki Katainen toteaa.