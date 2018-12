Jyrki Katainen: Tuemme Ranskaa vaikeana aikana

– Strasbourgin kaupunki on eurooppalaisen rauhan ja demokratian symboli. Näitä arvoja puolustamme aina. Euroopan komissio tukee Ranskaa ja ranskalaisia vaikeana aikana, komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kirjoittaa Twitterissä.

Katainen ilmoitti osanottonsa tiistai-iltana Strasbourgissa tapahtuneen hyökkäyksen uhreille ja heidän omaisilleen.

– Me puolustamme vapaita ja avoimia yhteiskuntiamme kaikin mahdollisin keinoin.

Ainakin kaksi ihmistä kuoli ja 14 haavoittui Ranskan Strasbourgissa ampumavälikohtauksessa.

Ampuja pääsi karkuun. Poliisi jäljittää häntä. Ranskassa ja Belgiassa on käynnissä laaja poliisioperaatio. Ranska on nostanut turvallisuusvalmiustasoaan.

Our thoughts are with the victims of last night's Strasbourg horrible attack, that we condemn with great firmness.

— Jyrki Katainen (@jyrkikatainen) December 12, 2018