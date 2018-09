Jyrki Katainen: Minäkin olen epäillyt järjestelmää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komission varapuheenjohtaja ei uskonut, että kukaan haastaisi oikeusvaltiota.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (EPP) kertoi Turun Eurooppafoorumin kansalaiskeskustelussa itsekin alkaneensa epäillä EU:n liberaalin ja sääntöperusteisen demokratian ja maailmanjärjestyksen toimivuutta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin, Kiinan ja Venäjän toimien rinnalla. On syntynyt epäilyksiä Euroopan heikkoudesta, kun liberaalin demokratian vastaiset toimijat näyttäytyvät vahvoina.

– Monet ihmiset, minä myös, ovat alkaneet ihmetellä, onko liberaali demokratia ja oikeusvaltio heikko. Jos ei niitä tunnusta, saa tehdä ihan mitä vaan. Me emme saa.

– Siitä huolimatta uskon, että meidän arvovalintamme on parempi. Se on kestävämpi, sillä se haluaa antaa jokaikiselle ihmiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet, Jyrki Katainen sanoi EU:n perusarvoja käsitelleessä keskustelussa lauantaina.

Katainen totesi aloituspuheenvuorossaan, että EU:n perusarvojen puolustamisen pitää kummuta äänestäjistä. Varapuheenjohtaja tiivistää perusarvot tarkoittamaan yksinkertaisesti demokratiaa ja vaaleja, oikeusvaltioperiaatetta sekä ihmisoikeuksien jakamattomuutta.

– Euroopan parlamentissa on meppejä, jotka eivät ole liberaaleja demokraatteja. Heidätkin valitsee kansa. Euroopassa on paljon kansalaisia, jotka haluavat äänestää ihmisiä, jotka eivät arvosta ihmisarvojen jakamattomuutta tai liberaalin demokratian perusarvoja. On teistä kiinni, kuinka moni heistä valitaan, Katainen vetosi äänestäjiin.

Europarlamenttivaalit käydään loppukeväällä 2019. Katainen kertoo uskovansa, että seuraavaan komissioonkin päätyy joitain meppejä, jotka eivät kunnioita liberaalin demokratian kaikkia osa-alueita. Varapuheenjohtaja myöntää luulleensa, että perusarvot olisivat jo niin syvästi juurtuneet eurooppalaiseen yhteiskuntaan, ettei niiden puolustamisesta tarvitsisi edes keskustella.

Katainen on huolissaan tiettyjen Euroopan valtioiden kehityskulusta, jossa valtaan päässeet tai valtaan pyrkivät puolueet ajattelevat, että vaalivoiton jälkeen on mahdollista tehdä perusoikeuksien vastaisia päätöksiä. Varapuheenjohtajan mukaan edes 70 prosentin enemmistö eduskunnassa ei anna oikeuksia muuttaa esimerkiksi oikeusjärjestelmää oikeusvaltioperiaatteen vastaiseksi.

– Minä ainakin luulin, että homma on taputeltu, ettei oikeusvaltioperiaatetta kukaan selväjärkinen ihminen haasta. Eipäs ollutkaan, Katainen toteaa viitaten kehitykseen esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa.