Jyrki Katainen: Markkinataloudella on tuotettava lisää luontoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sitran yliasiamiehen mukaan ekologiseen vastuullisuuteen on herätty.

Sitran yliasiamies Jyrki Kataisen mukaan talous hakee tällä hetkellä suuntaa.

– Minä kytken tämän ekologisen jälleenrakentamisen megatrendiin, jolla on kiire, Katainen sanoi STTK:n perjantaina järjestetyssä kevätseminaarissa, jossa käsiteltiin tulevaisuuden työelämän haasteita.

– Kestävyyshaasteet, ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttäminen ja luonnonvarojen liikakäyttö tulevat olemaan meidän yhteiskuntiamme ja talouksiamme merkittävästi muovaavia tekijöitä.

Kataisen mukaan sata vuotta sitten markkinatalouden myötä luotu talousmalli on tuottanut paljon talouskasvua ja vaurautta. Se on mahdollistanut esimerkiksi pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mallin rakentamisen.

– Mutta se on ollut lineaarinen talousmalli. Se on perustunut vaurastumiseen, ja se on perustunut sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

– Siitä on valitettavasti jäänyt ekologinen vastuullisuus hieman vähemmälle huomiolle. Tähän on nyt herätty erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kataisen mukaan Suurimmat muutokset tapahtuvat markkinoiden toimintalogiikan muutoksen kautta.

– Jos katsotaan vaikka rahoitusmarkkinoita, niin entistä suurempi joukko sijoittajista välttelee hiilipohjaisia sijoituskohteita, koska niitä ei pidetä tulevaisuuden kannalta hyvinä.

Kataisen mukaan seuraava ilmastonmuutoksen rinnalle nouseva ilmastonmuutoksen kokoinen muutos on luonnon monimuotoisuuden kato.

– Tutkijat ovat tuottaneet tietoa jo vuosikymmenien ajan luontokadosta eli siitä, että ihminen omalla toiminnallaan asettaa osan eliöstöstä uhanalaiseksi.

Katainen korostaa, että tästä teemasta on tulossa ilmastonmuutoksen torjunnan kokoinen uusi muutos ja murros myös talouselämään.

– Ilman että markkinatalous lähtee mukaan ongelman ratkaisuun, tätä luontokatoa ei voida pysäyttää. Vähän samalla tavalla kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa yritykset ovat lähteneet aktiivisesti liikkeelle, tämä sama tulee tapahtumaan ja sen pitää tapahtua luontokadon kohdalla.

– Eli yksinkertaistaen meidän pitää laittaa markkinatalous tuottamaan lisää luontoa.

Liiketoimintamallit muuttuvat

Kataisen mukaan tämä tarkoittaa työelämän kannalta sitä, että liiketoimintamallit tulevat muuttumaan.

– Kiertotalous on voittava kortti. Kiertotalous on osittain ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja se on erittäin vahva ratkaisija myös luontokadon kohdalla.

Kataisen mielestä siirtyminen kiertotalouteen ei välttämättä tarkoita kovin suuria muutoksia työvoiman tarpeeseen.

– Toki sitäkin tapahtuu. Jotkin alat eivät kykene muuttamaan liiketoimintamalliaan lineaarisesta mallista (jossa raaka-aine tuotetaan tuotteeksi, kulutetaan ja heitetään pois) kiertotalouden mukaiseksi. Nämä alat ovat hätää kärsimässä, ja sieltä työpaikkoja katoaa.

– Kiertotalous vaatii olemassa olevan osaamisen päivittämistä.

Katainen antaa esimerkin traktoreita valmistavasta Valtrasta.

– Yritys on muuttanut liiketoimintamalliaan siten, että vaihdelaatikkoon asetetaan panttimaksu, koska se kuluu ja rikkoutuu. Panttimaksun avulla Valtra haluaa saada nämä kerran käytetyt vaihdelaatikot takaisin. sitten ammatti-ihmiset huoltavat ja uusivat rikkoutuneet ja kuluneet osat. Sen jälkeen vaihdelaatikko myydään edelleen.

– Näin tehdään siksi, että yritys haluaa kierrättää jo kerran vaihdelaatikkoon sitoutunutta arvoa, joka on tullut ammattilaisten työpanoksen ja toisaalta raaka-aineiden muodossa.