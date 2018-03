Jyrki Katainen IS:lle: Suomen kannattaisi kytkeä EU:n turvatakuut konkretiaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komission varapuheenjohtajan mukaan turvalausekkeen pohdinnassa ’voisi olla aktiivisen vaikuttajan rooli tarjolla’.

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataista on haastatellut Lissabonin turvalausekkeesta Ilta-Sanomat. Asia oli paljon esillä presidentinvaalien väittelyissä, joissa erityisesti presidentti Sauli Niinistö toi esiin keskustelua siitä, miten avunantoon velvoittava turvalauseke ymmärretään.

Jyrki Kataisen mukaan ”Suomessa käyty pohdinta Lissabonin sopimuksen turvalausekkeesta kannattaisi kytkeä esimerkiksi hybridi- tai kyberhyökkäykseen liittyvään konkretiaan”.

– Esimerkiksi sen suhteen voisi olla aktiivisen vaikuttajan rooli tarjolla. Kun kyber- tai hybridihyökkäyksiä tapahtuu, mitä silloin odotetaan muilta jäsenmailta ja millaisia kykyjä tai toimintoja pitäisi luoda EU:n sisällä, jotta apua voidaan antaa ja vastaanottaa?, Jyrki Katainen sanoo IS:lle.

Katainen ei usko, että asiaan voi saada ”kovin suurta selkeyttä”.

– Käsitteen selvittämistä tärkeämpää olisi etsiä konkreettisia keinoja, missä apu laukeaa heti, kun jäsenmaa sitä pyytää. Kyberpuolella asia on erittäin ajankohtainen, Katainen toteaa.

– Se on fakta, että kun moni jäsenmaa kuuulu Natoon, niin se asia on jo (heidän osaltaan) ratkaistu. Samaan hengenvetoon he usein sanovat, että tottakai autetaan Lissabonin sopimuksen hengessä. Näin varmasti tapahtuukin. Se apu ei vain ole yhtä operationalisoitua kuin Naton piirissä.

Komission varapuheenjohtajan mukaan EU:n rakenteellisessa puolustusyhteistyössä on tapahtunut 12 kuukaudessa enemmän kuin 60 vuoteen.

– Ensimmäistä kertaa EU ja Nato ovat määritelleet yhteistoiminta-alueita turvallisuuden parantamiseksi. Konkreettisia toimia on nyt noin 70. Niissä vastuita on jaettu niin, että EU tekee jotakin ja Nato jotakin. Tai sitten niin, että molemmat tekevät samankaltaisia asioita, jotta vaikuttavuus olisi suuri, hän sanoo.

– Suomi voi esittää, mitä hyvänsä ja katsoa, saako siihen muita maita mukaan. Siinä mielessä voi katsoa, että nämä ovat pieniä hankkeita, että näiden 17 hankkeen kohdalla ei lyhyellä aika välillä puhuta esimerkiksi kymmenistä miljardeista euroista tai ne eivät johda Nato-artikla 5:n kaltaiseen turvatakuuseen.

EU-armeijaa ei hänen mukaansa olla luomassa.

– Ei ainakaan sellaista, joka korvaisi kansalliset joukot. Jos kriisinhallintajoukkojen rahoitus saadaan kuntoon, silloin voidaan sanoa, että meillä on pieni armeija.