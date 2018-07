Jyrki Katainen: EU:n jättisijoitukset luovat töitä

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen iloitsee Euroopan investointiohjelman etenemistä. Ohjelma on ylittänyt alkuperäisen tavoitteensa noin 20 miljardilla eurolla.

– Markkinavetoisen lähestymistavan ja EU-budjetin strategisen käytön myötä on voitu tukea satoja innovatiivisia sijoitusprojekteja. Tämä on vahvistanut tuhansien pienyritysten kasvua, Katainen toteaa.

Kataisen mukaan ohjelma on jo vahvistanut Euroopan kilpailukykyä ja tukenut ainakin 600 000 työpaikan syntymistä ympäri EU:ta.

Ohjelman myötä tehtävät 335 miljardin euron investoinnit jakautuvat 28 EU-jäsenvaltion kesken. Sen alkuperäisenä tavoitteena oli kompensoida talouskriisin vuoksi tekemättä jääneitä investonteja.

Yli 700 000 pienen ja keskisuuren yrityksen arvioidaan hyötyvän rahoituksen paremmasta saatavuudesta.

Suomeen on sijoitettu Euroopan investointipankin (EIB) kautta 2 miljardia euroa, joiden myötä kokonaisinvestointien määrä on noin 7,6 miljardia euroa.

– Olemme muuttaneet kolmen viime vuoden aikana tavan, jolla EU rahoittaa kärkihankkeensa. Julkisten varojen vaikutusta voidaan vahvistaa tuomalla mukaan yksityisen sektorin sijoituksia, EIB:n pääjohtaja Werner Hoyer sanoo.

– Tätä on syytä juhlia. Kyseessä on EU-yhteistyötä parhaimmillaan, EIB:n varapääjohtaja Alexander Stubb kirjoittaa Twitterissä.

The #JunckerPlan has exceeded its original €315 billion investment target and mobilised €335 billion in additional investment across the EU since July 2015. More about #investEU and its impact https://t.co/3GUrp7hzl0 pic.twitter.com/zyVh6tm9s0

A reason to celebrate. This is EU cooperation at its best. In three years #EFSI #JunckerPlan has mobilised €335 bn in investment, created over 1 million jobs and increased EU GDP by 0,6%. Please #RT. ⁦@EIB⁩ ⁦@EU_Commission⁩ #EUBank https://t.co/fUUI7hbX2R

— Alexander Stubb (@alexstubb) July 18, 2018