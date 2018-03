Jyrki Katainen: Brexit ei vaikuta kielteisesti EU:n turvallisuuteen

Komission varapuheenjohtajan mukaan Britanniasta on tullut erittäin vahva EU:n puolustusyhteistyön tukija.

– En odota enkä oleta, että Brexitistä olisi merkittävää kielteistä vaikutusta Euroopan turvallisuudelle, EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi Helsingissä järjestetyssä MTS:n EU:n puolustusyhteistyön näkymiä -seminaarissa.

Eurooppa on tiivistämässä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä nopeammin kuin koskaan. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) aloittaminen on tärkeä askel Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittämisessä. Yhteensä 25 EU-jäsenmaata on ilmaissut poliittisen tahtonsa käytännön yhteistyön syventämiseen.

Britannia ei ole ollut perinteisesti erityisen innostunut EU:n puolustuksesta. Britannia on yleisellä tasolla katsonut, että EU:n yhteistyötä ei kannata tiivistää, koska maa kuuluu Natoon.

– Brexit-kansanäänestyksen jälkeen tämä tilanne muuttui. Britanniasta on tullut erittäin vahva EU:n puolustusyhteistyön tukija, Katainen totesi.

– He sanovat sen julkisesti ja selkeästi.

Kataisen mielestä muutos on mielenkiintoinen.

– Sitä voidaan selittää sillä, että Britannia on ikään kuin rentoutunut. Kun ei ole riskiä, että joutuu pakolla tekemään jotain, niin vapaaehtoisesti se tuntuu onnistuvan.

Kataisen mukaan Brexit-neuvottelujen alkuvaiheessa Britannia halusi tehdä selväksi, että mitä tahansa näissä neuvotteluissa tapahtuu, niin turvallisuus ja puolustus on eri asia.

– Mikä ikinä se tulevaisuuden ratkaisu EU:n ja Britannian välillä onkaan, turvallisuuspolitiikka ja puolustusyhteistyö säilyvät hyvinkin kiinteänä osana kahdenvälistä suhdetta.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier sanoi maanantaina Brysselissä, että Britannian EU-jäsenyyden jälkeisen ajan järjestelyistä on päästy sopuun. Barnierin mukaan siirtymäaika kestää kaksi vuotta. Britannia jättää unionin vuoden 2019 maaliskuussa.