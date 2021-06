Jyrki Kasvin lääkehoito tehoaa – ”piti olla jo odottamassa tuhkausta”

Entinen kansanedustaja iloitsee siitä, että saa nähdä tämän kesän.

Entinen kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.) kertoo blogissaan, että häneen kokeiltu syöpähoito tehoaa. Hänen mukaansa tietokonetomografiakuvasta voi päätellä, että maksan etäpesäkkeet ovat kutistuneet.

– Syömäni lääkeyhdistelmä siis toimii! Olen ilmeisesti ainoa ihminen maailmassa, joka syö juuri tätä lääkeyhdistelmää, ja se puree juuri minun syöpääni.

Kasvilta leikattiin virtsarakon syöpä ja munuaissyöpä ensimmäisen kerran vuonna 2003. Syöpä on uusiutunut, ja häneltä on poistettu molemmat munuaiset. Viime talvena hän kertoi, että hänen maksaansa on ilmestynyt etäpesäkkeitä ja että hänet on siirretty saattohoitoon. Keväällä häneen alettiin kokeilla uutta syöpälääkettä, joka oli juuri saanut poikkeusluvan käyttöön. Nyt lääke näyttää tehoavan.

– Välillä havahtuu siihen, että alkuperäisen ennusteen mukaan minun pitäisi tällä hetkellä olla kylmiössä odottamassa tuhkausta. Minua hoitavat lääkärit ja hoitajat ovat olleet puolestani niin iloisia, että hyvät uutiset eivät ilmeisesti tässä vaiheessa ole todellakaan itsestään selviä.

Kasvi kertoo iloitsevansa siitä, että hän saa nähdä tämän kesän.

– Olen viikon päivät miettinyt, voiko tämä olla tottakaan. Siitä on sen verran kauan, kun olen viimeksi saanut tämän taudin suhteen hyviä uutisia.

Kasvi, 57, on saanut Kelalta työkyvyttömyyseläkepäätöksen, mikä tarkoittaa, ettei hänen enää oleteta toipuvan takaisin työelämään.

– Jospa nämä Kelan, Kevan ja verottajan paperityöt tästä vähitellen helpottaisivat. Olen miettinyt monta kertaa, miten pulassa näiden viranomaisten kanssa olisin, jos olisin huonommassa kunnossa.

Kasvi kirjoittaa parhaillaan muistelmiaan. Hän toimi kansanedustajana vuosina 2003–2011 ja 2015–2019. Hän oli ehdolla myös vuoden 2019 vaaleissa, muttei päässyt läpi.