Jyri Häkämies: Poliittisen lakon kynnys olisi nyt liian matala

Lakkoasetta uhataan käyttää EK:n toimitusjohtajan mielestä liian herkin perustein.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies muistuttaa, että hallituksen lakiesitys työllistymiskynnyksen alentamisesta pienissä yrityksissä on vielä valmistelussa.

– Lähtökohtaisesti meillä on positiivinen näkemys kaikkiin niihin toimiin, joilla voidaan arvioida työllisyyttä parannettavan, Jyri Häkämies kertoi maanantaina Verkkouutisille.

Hän muistutti, että esityksen valmistelu on vielä kesken. Lausuntokierroksen jälkeen hallitus tekee mahdollisesti esitykseen muutoksia.

– Tärkeä pointtihan on tietenkin se, että miten tällä arvioidaan olevan vaikutusta. Siitä on erilaisia tutkimuksia, mutta on tietenkin maan hallituksen käsissä, miten tämä elää ja mahdollisesti muuttuu, Häkämies huomautti.

Palkansaajien keskusjärjestö SAK ilmoitti viime viikolla aloittavansa järjestölliset toimet, että jos lakiesityksen valmistelua jatketaan lausuntoajan ja arviointineuvoston käsittelyn jälkeen.

Häkämiehen mukaan EK toivoo, että työtaisteluilta ja työrauharikkomuksilta vältyttäisiin. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, silloin hänen mielestään lakkoasetta käytetään liian herkin perustein.

– Kynnys poliittiseen lakkoon, jos sellainen olisi tulossa, olisi liian matala, Häkämies painotti.

