Jyri Häkämies: Irtisanomissakko kaatoi neuvottelut eläkeputkesta

Toimitusjohtajan mukaan EK kannattaa muutosturvaa ikääntyneille työntekijöille.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertoi Ylen Ykkösaamussa, että neuvottelut eläkeputkesta kaatuivat palkansaajajärjestöjen vaatimaan irtisanomissakkoon.

Häkämiehen mukaan EK:kin kannattaa muutosturvaa, jolla tarjotaan entistä parempia kouluttautumismahdollisuuksia yli 55-vuotiaille.

– Mutta tässä oli palkansaajilla mukana irtisanomissakko, että yritys joka irtisanoo yli 55-vuotiaan maksaa, riippuen iästä, kahden tai kolmen kuukauden palkkaa vastaavan summan joko rahana tai koulutuksena, Jyri Häkämies kertoi Ylen Ykkösaamussa tänään keskiviikkona.

– Tämä irtisanomissakko oli se, josta sanoin, että hintalappu oli liian kova tilanteessa, jossa yritykset joutuvat väistämättä vaikkapa koronan jälkeisissä olosuhteissa turvautumaan sopeuttamiseen, Häkämies sanoi.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ilmoittivat kuluvan viikon maanantaina, että ne eivät löytäneet yhteistä ratkaisua eläkeputken poistamisesta. Palkansaajajärjestöt vaativat työntekijöille muutosturvaa hyvitykseksi putken poistosta.

– Palkansaajat esittivät merkittäviä parannuksia muutosturvaan, joka tarkoittaa käytännössä työnantajan maksamaa koulutusta irtisanotulle henkilölle, mikä nopeuttaisi työllistymistä. Tämä aiheuttaisi jokin verran kustannuksia työnantajalle, ja näitä kustannuksia työnantaja ei ollut valmis maksamaan, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi samassa lähetyksessä.

Elorannan mukaan muutosturvasta aiheutuva kustannus olisi bruttona 100 miljoonaa euroa ja nettona muutama kymmenen miljoonaa.

– Palkkasummasta muutama kymmenes tuhannesosa. Menee pyöristysvirheeseen. Mutta se oli liikaa tällä kertaa, Eloranta totesi.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat pohtivat tänään Säätytalolla eläkeputken kohtaloa. Hallitus sopi syyskuun budjettiriihessä tekevänsä asiasta päätökset itse, jos työmarkkinajärjestöt eivät siihen kykene.

SAK:n Eloranta sanoi, ettei järjestön etujen mukaista ollut siirtää päätöksentekoa hallitukselle.

– Tämä on monimutkainen asia ja tässä on monia yksityiskohtia. Hallituksella on kireä aikataulu. Onko heillä aikaa ja kiinnostusta käydä läpi kaikkia asioita vai pyritäänkö halki, poikki ja pinoon -ratkaisuun? Se ei välttämättä ole palkansaajille ollenkaan hyvä ratkaisu, Eloranta sanoi.