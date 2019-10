Jyri Häkämies: Hallituksen sanat ja teot ristiriidassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työperäisten oleskelulupien käsittelyn arvioidaan pidentyvän.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää pääministeri Antti Rinteen (sd.) työperäiseen maahanmuuton edistämiseen liittyviä sanoja ja tekoja ristiriitaisina keskenään.

Häkämies viittaa maahanmuuttoviraston ilmoitukseen, jonka mukaan virasto aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön lomautuksista. Syynä on 4,5 miljoonan euron määrärahavaje, jota hallitus on esittänyt lisätalousarviossa paikattavaksi vain 2,5 miljoonalla eurolla.

– Nyt on hallituksen sanat (työperäistä maahanmuuttoa edistetään ja lupakäsittelyä nopeutetaan) ja teot (Migri lomauttaa ja jonot pitenee) ristiriidassa. PMI Rinne! Olisiko aika ottaa asia pääministerin pöydälle ja hoitaa asia, Jyri Häkämies kirjoittaa Twitterissä.

Hallitusohjelmassa on lukuisia kirjauksia työperäisen maahanmuuton edistämisestä. Hallitus on ilmaissut tavoitteekseen, että hallituskauden aikana työperäisten oleskelulupien käsittely saataisiin lyhennettyä kuukauteen.

Migrin apulaispäällikkö Raimo Pyysalo arvioi Helsingin Sanomille, että määrärahojen pienentymisen myötä hallitus on kuitenkin jäämässä kauas tavoitteestaan.

– Näillä näkymin on arvioitu, että lupiin tulee keskimäärin 2–3 kuukautta pidempi käsittelyaika. Tämä on asia, joka työnantajien ja oppilaitosten on hyvä ottaa huomioon ensi vuonna, Pyysalo sanoo HS:lle.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin, että Suomeen saapuvien erityisasiantuntijoiden lupakäsittely voi kestää 3-4 kuukautta. Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen on kuvannut tilannetta yritystoiminnan kannalta katastrofiksi.

