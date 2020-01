Keskustan Markus Lohi: Yritysveroja ei kiristetä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusta ei kansanedustajan mukaan ole hallituksessa, joka kiristää yritysten verotusta.

Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi tyrmää vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramon esityksen listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämisestä.

– Hallitusohjelman mukaisesti haluamme entistä yritysystävällisemmän ja kilpailukykyisemmän Suomen. Tällaisessa Suomessa yrityksillä on hyvät edellytykset menestyä, verotus kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen, henkilökunnan palkkaaminen on helppoa ja toimintaympäristö on vakaa, Markus Lohi toteaa tiedotteessaan.

Lohi pitää toimintaympäristön vakauden heiluttamista jatkuvilla veronkorotuspuheilla vastuuttomana.

– Keskustelu listaamattomien yritysten osinkoverotuksesta osoittaa, kuinka vähän todella ymmärretään yrittäjävetoisten pienten ja keskisuurten yritysten todellisuutta ja ajatusmaailmaa. Yksityisissä osakeyhtiöissä yrityksen ja yrittäjän verotusta pitää aina tarkastella kokonaisuutena. Myös yhteiskunta hyötyy siitä, että kaikkia voittovaroja ei putsata välittömästi yrityksestä, Lohi muistuttaa.

Lohi huomauttaa lisäksi, että keskustan hallitusneuvotteluissa asettama kynnyskysymys on yhä voimassa. Yrittäjien ja yritysten verotuksen kiristyksiä ei hyväksytä.

– Osinkoverotustakin voidaan tulevaisuudessa uudistaa, mutta sen tulee tapahtua perusteellisen valmistelun jälkeen, eikä uudistamisen päämotiivina saa tällöinkään olla yrittäjien verotaakan lisääminen, Lohi painottaa.

Lohi kertoo pitävänsä erityisen tärkeänä myös sitä, että paikallisen sopimisen edistämiseen liittyviä esityksiä tuodaan kevään kehysriiheen. Samassa yhteydessä myös lakiin kirjattuja paikallisen sopimisen esteitä on hänen mielestään purettava.

