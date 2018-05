Donald Trump otti vastaan vapautetut panttivangit

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti vastaan kolme Pohjois-Korean vapauttamaa amerikkalaisvankia Washington D.C.:n lähellä sijaitsevassa Andrewsin lentotukikohdassa.

– Ulkoministeri (Mike) Pompeo ja hänen ”vieraansa” laskeutuvat Andrewsin lentotukikohtaan aamukahdelta. Olen paikalla ottamassa heitä vastaan. Hyvin jännittävää, Trump sanoi.

Trumpin mukaan vapautetut vangit ovat hyvässä kunnossa. Hän totesi, että tapaamispaikka ja -aika Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa on myös saatu sovittua.

– Haluamme ilmaista syvän kiitollisuutemme Yhdysvaltain hallitusta, presidentti Trumpia, ulkoministeri Pompeota ja Amerikan kansaa kohtaan siitä hyvästä, että tuotte meidät kotiin, vapautetut vangit Kim Hak-song, Tony Kim ja Kim Dong-chul totesivat yhteisessä tiedotteessa.

Vangit oli sijoitettu pohjoiskorealaisille työleireille ”valtion vastaisten toimien” vuoksi.

