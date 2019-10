Donald Trump: ISIS:n uusinkin johtaja eliminoitu

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi kello 15 jälkeen Suomen aikaa jälleen uudesta ISIS:n vastaisesta iskusta.

– On juuri vahvistettu, että Abu Bakr al-Baghdadin ykkösseuraaja on eliminoitu amerikkalaisten joukkojen toimesta. Todennäköisimmin (hän) olisi ottanut kärkipaikan – Nyt hän on myös kuollut, Donald Trump twiittasi.

Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadi kuoli viikonloppuna Yhdysvaltain erikoisjoukkojen operaatiossa.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot – Now he is also Dead!

