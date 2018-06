Jutta Urpilainen: Yritysten veroale ei ole SDP:n ideologinen tavoite

SDP:n kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen kuvailee Jyrki Kataisen pääministerikaudella päätettyä yhteisöveron alennusta pragmaattiseksi päätökseksi, joka oli hankala myydä omille.

– On varmaan totta, ettei SDP:n ideologinen tavoite ole alentaa yritysten verotusta. Kyllähän meidän lähtökohta on se, että halutaan tiivis veropohja ja riittävät verotulot, jotta pystytään ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Mutta sitten toisaalta aika pitkään jo meidän erilaisissa asiakirjoissa on viitattu siihen, että yhteisöveron taso pitää olla kilpailukykyinen, Jutta Urpilainen sanoo.

Verkkouutisten podcastissa Jutta Urpilainen pohtii poliittista johtajuutta ja puolueiden sisäisiä valtataisteluja yhdessä ministeri Ilkka Suomisen kanssa.

Yhteisöveron alennus on esimerkki asiasta, jossa päämäärä asetetaan prosessin yläpuolelle. Urpilaisen mukaan nähtävissä oli, että yhteisöveroa piti laskea samalle tasolle kuin se oli erilaisten vähennysten jälkeen Ruotsissa. Päätös lisäisi investointeja ja työpaikkoja, vaikka sitä oli vaikea ideologisesti perustella.

Urpilainen sai vastata päätöksestään SDP:n puoluekokouksessa, joka äänesti hänet niukasti nurin valiten Antti Rinteen puheenjohtajaksi.

– Taisin Jyrkillekin sen sanoa, kun kävimme pitkiä keskusteluja kahden kesken, että jos se mun poliittinen ura puheenjohtajana tähän nyt kaatuu, niin sitten se kaatuu.

Ilkka Suomisen mukaan sittemmin on nähty, että yhteisöveron tuotot nousevat. Suominen pitää Urpilaisen päätöstä täysin oikeana. Hän uskoo, että puheenjohtaja Rinne ei palaa tähän(kään) päätökseen, mikäli pääsee valtaan.

– Antti on tehnyt niin paljon sellaisia lupauksia, että hän joutuu syömään monta karvalakkia vaalien jälkeen.

Urpilaisen kommentit yhteisöveropäätöksestä löytyvät podcastin kohdasta 31:50.