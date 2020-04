Jutta Urpilainen Ylelle: Viruksen toinen aalto uhkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronaviruksen toinen aalto voi vyöryä Eurooppaan kehitysmaista, EU-komissaari varoittaa.

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista ja muun muassa Afrikan asioista vastaava komissaari Jutta Urpilainen (sd.) varoittaa Ylen uutisissa, että koronaviruksen toinen aalto vyöryy Eurooppaan kehitysmaista, jos kriisiä ei onnistuta patoamaan nopeasti.

– Vaikka voisimme jossain vaiheessa Euroopassa alkaa huokaista helpotuksesta ja purkaa rajoituksia, niin ongelma ei poistu ennen kuin koronakriisi on saatu hoidettua maailmanlaajuisesti, Urpilainen sanoo.

Hän muistuttaa, että lähes jokaisessa Afrikan maassa on todettu koronatapauksia.

– Tästä syystä meidän moraalinen velvollisuutemme on auttaa kehitysmaita, joiden valmius kriisin hoitamiseen ja viruksen torjuntaan on paljon heikompi kuin Euroopassa ja länsimaissa, mutta se on myös meidän oman etumme mukaista.

Urpilaisen mukaan Euroopan komissio on jo tehostamassa koronan vastaista taistelua kohdentamalla uudelleen 15,6 miljardia euroa EU:n kumppanimaille myöntämiä avustusrahoja.