Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komissaarin mukaan koronavirusepidemian taltuttamiseksi tarvitaan tehokasta yhteistoimintaa.

Koronavirus aiheuttaa mittavaa inhimillistä kärsimystä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, toteaa EU-komissaari Jutta Urpilainen.

– Maailma ei palaa ennalleen. Yhteinen kokemus elämämme haavoittuvuudesta jättää jälkensä. Nyt jo näemme, että se tuo meidät yhteen taistelemaan elämän puolesta. Se tuo yhteen niin kansakuntaa kuin Eurooppaa – toivottavasti koko kansainvälistä yhteisöä.

Euroopan unionin jäsenmaat ovat hänen mukaansa tehneet tärkeitä päätöksiä sairastuneiden hoidosta ja taudin leviämisen hidastamisesta.

– Päätöksiä on tehty myös sen taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi. Kun yhä useampi kohtaamamme haaste ei kunnioita kansallisia rajoja, ratkaisuja on haettava myös vahvasta yhteistyöstä.

EU-komissaari peräänkuuluttaa tehokasta yhteistoimintaa epidemian vastaisten toimien osalta.

– Komissio, terveysministerit sekä virkamiehet ja viranomaiset pitävät jatkuvasti yhteyttä. Komissio rahoittaa virukseen tehoavan rokotteen kehittämistä. Varmistamme myös terveydenhuollon tarvikkeiden saatavuutta Euroopassa yhteishankinnoilla ja yhteistyöllä tarvikevalmistajien kanssa.

Nopeasti heikentyvässä taloudellisessa tilanteessa komissio haluaa Urpilaisen mukaan myös lisätä jäsenmaiden taloudellista liikkumavaraa.

– Komissio on tehnyt investointialoitteen koronavirukseen vastaamiseksi. Esitämme, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoista suoritettuja ja käyttämättä jääneitä ennakkomaksuja ei perittäisi tänä vuonna jäsenmailta takaisin. Myös vakaus- ja kasvusopimus antaa epidemian vuoksi mahdollisuuden jäsenmaiden mittavillekin elvytystoimille. Tavoitteena on poikkeustilanteessa turvata työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa, komissaari sanoo.

Komissio auttaa jäsenmaita tekemään tarvittavia tukipäätöksiä myös keventämällä tilapäisesti jäsenmaita koskevia valtiontukisääntöjä.

– Näemme myös Suomessa kasvavan tarpeen tukea yrityksiä, joiden toimintaan koronaviruksen vaikutus on shokinomainen. Meidän on tärkeätä ymmärtää, että yritykset ovat osa yhteiskunnan sosiaalista rakennetta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta väistämättä syntyvä vaurio jäisi mahdollisimman pieneksi. Haluamme varmistaa nopean toipumisen. Siksi komissio valmistelee jo siltaa yli vaikeimman vaiheen niin sanotun koordinoidun exit-strategian muodossa, Urpilainen sanoo.

Virus leviää ihmisten liikkuessa ja kohdatessa toisiaan, joten komissio koordinoi myös liikkumisrajoituksia.

– Muutimme lentoliikennettä koskevaa sääntelyä. Näin turvasimme alan toimijoiden tilannetta, joka edelleen on hyvin vakava. Edistämme lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden liikkumista sisämarkkinoilla nopeasti ja ilman esteitä. Luomme niitä varten niin sanottuja vihreitä käytäviä, Urpilainen sanoo.