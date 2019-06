Jutta Urpilainen KL:lle: En torju ajatusta EU:n minimipalkasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa vähimmäispalkasta sovitaan työehtosopimuksissa.

Suomen EU-komissaariksi nouseva Jutta Urpilainen (sd.) ei torju ajatusta EU:n säätelemästä vähimmäispalkkajärjestelmästä, kertoo Kauppalehti.

Sosialistien europarlamenttivaalien kärkiehdokas Frans Timmermans ehdotti toukokuussa, että kaikkien EU-maiden tulisi ottaa käyttöön minimipalkka, joka olisi 60 prosenttia kunkin maan keskimääräisestä mediaanipalkasta. Suomessa vähimmäispalkkojen tasosta sovitaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen neuvottelemissa työehtosopimuksissa.

EU:n tasoista sääntelyä tai lakia ei toistaiseksi ole kaivattu Suomeen. Urpilainen ei kuitenkaan torju Timmermansin ajatusta, vaan pitää sitä mahdollisuutena.

– Se voi olla yksi keino vahvistaa ihmisten luottamusta EU:ta kohtaan. Kyse on myös siitä, millä osoitetaan EU:n tuoma lisäarvo tavallisille ihmisille, Urpilainen toteaa Kauppalehdelle.

Urpilainen toivoo, että hän itse voisi EU-komission jäsenenä tuoda enemmän esiin tavallisen ihmisen näkökulmaa. Hän kokee, että pohjoismaat voivat omalla politiikallaan olla esimerkki koko Euroopalle.

– Kyse on siitä, miten pohjoismaista hyvinvointimallia ja esimerkkiä voitaisiin viedä Eurooppaan. Pohjoismaissa on pyritty uudistamaan yhteiskuntaa, mutta samalla on huolehdittu ihmisten turvallisuudesta ja asemasta muutoksen keskellä, Urpilainen päättää.