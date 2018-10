Jutta Urpilainen: Kaikki haluamme alentaa työllistämiskynnystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja pelkää pienten yritysten aseman vaikeutumista.

Sosialidemokraattien kansanedustaja Jutta Urpilainen arvioi, että työllistämiskynnyksen alentamiseen voisi löytyä uusia keinoja esimerkiksi arvioimalla koeaikasäännöksiä ja määräaikaisten työsopimusten säännöksiä, mikäli hallitus avaa dialogin työmarkkinaosapuolten kesken.

– Kärjistynyt työmarkkinatilanne edellyttää nyt kaikilta pysähtymistä varsinaisten ongelmien äärelle ja yhteisten ratkaisujen etsimistä. Arvovaltasyistä ei kannata hirttäytyä ensimmäisenä mieleen tulleisiin keinoihin, vaan aidosti etsiä ratkaisuja kuunnellen eri osapuolia, Urpilainen sanoo mielipidekirjoituksessaan sanomalehti Pohjalaisessa.

Hänen mukaansa on otettava vakavasti se, että osa pienistä yrityksistä kokee työllistämiskynnyksensä korkeaksi.

– Kaikki haluamme alentaa työllistämiskynnystä, jos se muodostaa esteen uusille rekrytoinneille. Tästä emme saa riitaa aikaiseksi, mutta sitä on oikeutettua kysyä, ovatko hallituksen suunnitelmat toimivia pienten yritysten rekrytointien tukemiseen. On perusteltu huoli, että vaikutus on päinvastainen.

Urpilaisen mukaan on ilmeinen vaara, että pienten yritysten asema voi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen irtisanomissuojan heikennysesityksen myötä jopa vaikeutua.

– Jos nimittäin synnytämme mielikuvan, että pienet yritykset eivät tarjoa samanlaista työsuhdeturvaa kuin isot yritykset, voi pienten yritysten houkuttelevuus työvoiman kilpailutilanteissa heikentyä. Tuntuu ymmärrettävältä, että työntekijä valitsee valintatilanteessa turvallisemman työsuhteen.